 نشست «واکاوی بیانات رهبر انقلاب در جمع مداحان در سال ۱۴۰۴» برگزار شد + تصویر

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته هنرهای آوایی جشنواره بینالمللی هنر آسمانی با همکاری ستاد راهبری رثا و دعای حوزههای علمیه، نشست «واکاوی بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مداحان در سال ۱۴۰۴» را عصر امروز در قم برگزار کرد.
در این نشست که با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در سالن آیت الله حائری مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شد، حجج اسلام محمدحاج ابوالقاسم، میرزامحمدی، واضحی آشتیانی، احمد پناهیان و هادیمنش به ایراد سخن پرداختند.
سخنرانان در این نشست به بررسی و ارائه دیدگاهها پیرامون ۴ سوال کلیدی برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در جمع مداحان اهلبیت(ع) پرداختند.
