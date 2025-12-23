مخالفت صریح علمای پاکستان با اعزام نیرو به غزه در غیرمسلح کردن حماس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمع کثیری از علمای برجسته اهل سنت و شیعه پاکستان در این نشست که روز دوشنبه در کراچی برگزار شد در بیانیه‌ای اعلام کردند که نیروهای مسلح پاکستان باید متعهد به حمایت از آزادی فلسطین باقی بمانند و هر اقدامی علیه جنبش‌های مقاومت نپذیرفتنی است.

علمای پاکستانی در این بیانیه تاکید کردند که فشارهای بین‌المللی نباید دولت پاکستان را وادار به تصمیماتی کند که با منافع ملی و اصول اسلامی در تضاد باشد.

آنها همچنین نسبت به طرح پیشنهادی آمریکا برای تشکیل «نیروی بین‌المللی ثبات‌بخش غزه» (ISF) هشدار دادند و بر ضرورت مشورت کامل با ملت و مقامات پاکستانی پیش از هر اقدام نظامی تاکید کردند.

مولانا محمد تقی عثمانی مفتی اعظم پاکستان، مولانا فضل الرحمان امیر حزب جمعیت علمای اسلام، علامه سید حافظ ریاض حسین نجفی رئیس وفاق حوزه‌های علمیه شیعیان، صاحب زاده ابوالخیر زبیر رئیس شورای همبستگی ملی، علامه سید فیاض حسین نقوی رئیس وفاق مدارس دینی شیعه در ایالت سِند، سناتور مفتی نور الحق قادری از حزب جنبش عدالت از جمله شخصیت‌های برجسته مذهبی پاکستان در این همایش بودند.

این اقدام علما انعکاسی است از موضع گسترده جامعه مذهبی پاکستان که هرگونه دخالت نظامی مستقیم در منازعات غزه را رد می‌کند و خواستار حفاظت از منافع ملی و حمایت از حقوق فلسطینی‌ها است.

