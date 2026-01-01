علمای شیعه پاکستان یاد شهدای مقاومت را گرامی داشتند؛ رد قاطع حمایت از رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌مناسبت سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و شیخ باقر النمر و به‌همت سازمان دانشجویان امامیه پاکستان، کنفرانس «شهدای حریت» در شهر کراچی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور علما، اندیشمندان و فعالان دینی پاکستان همراه بود، شرکت‌کنندگان بر تداوم مسیر شهدا و مقاومت اسلامی تأکید کردند.

حجت‌الاسلام سید ناظر عباس تقوی، دبیر شورای علمای شیعه پاکستان در این کنفرانس، نقش تعیین‌کننده شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در مقابله با تروریسم و تقویت امنیت منطقه‌ای را ویژه معرفی کرد که در راه آرمان آزادی قدس جان خود را فدا کردند.

سید ناظر عباس تقوی نسبت به احتمال اعزام نیروهای پاکستانی به غزه تحت عنوان مأموریت‌های صلح‌بان هشدار داد و چنین اقدامی را حمایت عملی از رژیم صهیونیستی و مغایر با مواضع تاریخی محمد علی جناح، بنیان‌گذار پاکستان، دانست.

حجت‌الاسلام باقر حسین زیدی، نایب‌رئیس ائتلاف جعفریه پاکستان نیز، شهادت شهدای مقاومت را حلقه‌ای از زنجیره نهضت حسینی خواند و شهادت شیخ النمر را عامل بیداری علیه نظام‌های استبدادی توصیف کرد.

دیگر سخنرانان نیز با تأکید بر پاسداشت خون شهدا، از ملت‌های مسلمان خواستند با حفظ وحدت و بصیرت، راه مقاومت در برابر ظلم و دفاع از کرامت اسلامی را ادامه دهند.

