معاون رئیس شاباک استعفا داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دیوید زینی» رئیس سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک)، شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که درخواست معاون خود برای کناره‌گیری از سمتش پس از 30 سال خدمت در این سازمان را پذیرفته است.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که رئیس شاباک با معاون خود توافق کرده است که وی پس از «ثبات اوضاع» از سمتش کناره‌گیری کند.

کمیته مشورتی انتصابات در مناصب عالی، به‌طور اجماعی با انتصاب یک ژنرال بازنشسته ـ که نامزد پیشنهادی نتانیاهو است ـ به‌عنوان رئیس جدید شاباک موافقت کرده است.

قرار است دولت اسرائیل این انتصاب را در جلسه آینده خود تصویب کند.

کمیته مشورتی انتصابات پیش‌تر برای دومین بار در روز یکشنبه گذشته تشکیل جلسه داده بود تا موضوع انتصاب را بررسی کند.

تصمیم نتانیاهو برای انتصاب «دیوید زینی» بدون هماهنگی با ستاد کل ارتش یا مشاور نظامی‌اش اتخاذ شد؛ اقدامی که به گفته منابع اسرائیلی «شوک» بزرگی برای فرماندهی عالی نظامی رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.

..................................

پایان پیام/ 167