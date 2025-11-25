به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش اطلاعاتی رژیم صهیونیستی قبایل «العزازمه» و «الترابین» در شبه‌جزیره سینا را به راه‌اندازی شبکه قاچاق سلاح از طریق پهپادها میان مصر و اسرائیل متهم کرد.

این گزارش مدعی شد که ارتش اسرائیل ماهانه ۱۳۰ پهپاد و ۸۵ قبضه سلاح را رهگیری کرده است. در مقابل، بزرگان قبایل سینا این اتهامات را رد کرده و آن را «تلاشی برای تخریب چهره بادیه‌نشینان» دانستند.

بر اساس گزارش منتشرشده در پایگاه تخصصی «سرجیم» اسرائیل، این شبکه متشکل از ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر از دو قبیله یادشده در سینا و صحرای نقب است. گزارش ادعا می‌کند این گروه‌ها با محور ایران ـ یمن همکاری داشته و هدفشان رساندن سلاح به جنبش حماس، هسته‌های مقاومت در کرانه باختری و جامعه عرب داخل سرزمین‌های اشغالی برای سناریوهای احتمالی آینده است.

این گزارش درباره جزئیات عملیات می‌گوید: مسیر قاچاق از «کِرم شالوم» تا بندر «ایلات» به طول ۱۴۰ کیلومتر امتداد دارد و پهپادهایی با توان پرواز طولانی و حمل بار تا ۱۰ کیلوگرم استفاده می‌شوند. این پهپادها ابتدا دو کیلومتر وارد خاک مصر شده و محموله را دریافت می‌کنند، سپس تا ۹ کیلومتر در داخل خاک اسرائیل پرواز کرده و در مناطق دورافتاده فرود می‌آیند.

طبق گزارش، تیپ ۸۰ ارتش اسرائیل تنها در ماه گذشته ۱۳۰ پهپاد و ۸۵ قبضه سلاح به همراه مقادیر زیادی مواد مخدر و کالاهای غیرقانونی را توقیف کرده است.

در واکنش، شخصیت‌های قبیله‌ای در سینا این ادعاها را رد کرده و تأکید کردند: «قبایل بدوی نخستین خط دفاعی در برابر قاچاق و تروریسم بوده‌اند.»

به گفته منابع اسرائیلی، ارتش قصد دارد یک مرکز فرماندهی مشترک با حضور ارتش، شاباک و پلیس مرزی ایجاد کند تا هماهنگی اطلاعاتی و سرعت عملیات رهگیری افزایش یابد.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که روابط مصر و اسرائیل با تنش‌های پنهان بر سر وضعیت امنیتی سینا و انتقادهای تل‌آویو از تقویت نظامی مصر در منطقه روبه‌رو است.

