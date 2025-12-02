مخالفت قاهره با طرح رژیم صهیونیستی برای بازسازی محدود غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشهای خبری از عدم دستیابی به نتایج ملموس در نشست میان «حسن رشاد» رئیس دستگاه اطلاعات عمومی مصر و «دیوید زینی» رئیس سازمان شاباک رژیم صهیونیستی، در قاهره خبر دادند؛ نشستی که در شرایطی برگزار شد که روند تشکیل «نیروی بینالمللی ثبات» همچنان با موانع جدی مواجه است.
روزنامه «الأخبار» لبنان به نقل از منابع مصری نوشت: رشاد در این دیدار مخالفت قاهره با چندین پیشنهاد اسرائیلی درباره بازسازی نوار غزه را اعلام کرده است؛ بهویژه طرحی که بازسازی را تنها به مناطق تحت اشغال اسرائیل در جنوب غزه محدود میکرد. وی بار دیگر بر پایبندی مصر به توافقات حاصلشده در نشستهای شرمالشیخ تأکید کرد.
به گفته این منابع، رشاد همچنین، نبود تضمین برای جلوگیری از تجاوزات هوایی اسرائیل را مانع اصلی پیشبرد حضور نیروهای بین المللی است؛ بهویژه در شرایطی که بسیاری از کشورها از اعزام نیرو به غزه خودداری میکنند.
مجله عبری «ایبوک» نیز به نقل از منابع سیاسی گزارش داد که واشنگتن در جذب کشورها برای مشارکت در این نیروی بینالمللی با مشکلات جدی روبهروست، زیرا دولتها نگران درگیری مستقیم با حماس یا دیگر گروههای فعال در غزه هستند.
در همین حال، منابع اسرائیلی اعلام کردند که «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، هفته آینده برای نخستین بار پس از انتصاب خود به عنوان رئیس ستاد، به ایالات متحده سفر خواهد کرد. این سفر شامل مجموعهای از نشستهای امنیتی درباره پروندههای غزه، لبنان و سوریه خواهد بود.
