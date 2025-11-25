شهادت مبارز فلسطینی در درگیری با نیروهای اشغالگر در نابلس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی بامداد امروز سه‌شنبه اعلام کردند که پس از یک سال و نیم تعقیب، «عبدالرؤوف اشتیه» جوان فلسطینی را در استان نابلس واقع در کرانه باختری اشغالی ترور کرده‌ است.

او متهم به اجرای عملیات زیرگیری در ۲۹ مه ۲۰۲۴ (برابر با ۹ خرداد ۱۴۰۳) بود که به کشته شدن دو نظامی اسرائیلی انجامید.

منابع محلی گزارش دادند که یگان ویژه «یمام» به همراه ارتش و شاباک، عملیات ترور را در خیابان الحسبة شرق نابلس اجرا کردند و ساختمان محل اختفای اشتیه را محاصره نمودند. نیروهای اشغالگر دو موشک به سمت ساختمان شلیک کردند که موجب آتش‌سوزی گسترده شد و سپس با رصد پهپاد، اعلام کردند که هدف «خنثی» شده است.

در بیانیه مشترک دستگاه‌های امنیتی اسرائیل آمده است که اشتیه هنگام محاصره «مسلح» بوده و نیروها پس از تأیید موقعیت او از «آتش دقیق» استفاده کرده‌اند. همچنین چند نفر به اتهام کمک به او در طول مدت فرار بازداشت شدند.

بیانیه ارتش تأکید کرد که اشتیه مسئول مستقیم عملیات زیرگیری علیه دو سرباز گردان «نحشون» در ایست بازرسی عورتا شرق نابلس بوده و شاباک و ارتش از زمان فرار او تا لحظه ترور، تلاش‌های اطلاعاتی مستمر انجام داده‌اند.

عبدالرؤوف اشتیه پیش‌تر در وصیت‌نامه‌ای ضبط‌شده که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اعلام کرده بود عملیات زیرگیری را به عنوان «وفاداری به مردم غزه» پس از جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه این منطقه انجام داده است.

جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز صبح سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای شهادت عبدالرؤوف اشتیه را تسلیت گفت و او را «از برجسته‌ترین افراد تحت تعقیب رژیم صهیونیستی» معرفی کرد که علاوه بر عملیات زیرگیری، در چند عملیات تیراندازی علیه نیروهای اشغالگر مشارکت داشته است.

حماس افزود: این ترور «نماد توحش و خون‌ریزی دولت افراطی اسرائیل» است که در تلاش برای شکستن اراده ریشه‌دار مقاومت در کرانه باختری صورت گرفت.

................................

پایان پیام/ 167