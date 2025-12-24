https://fa.abna24.com/xk2pL۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۳ کد مطلب 1765653 اخبار جهان اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره صفحه اصلی اخبار جهان اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره عکس خبری | حضور آصف علی زرداری رئیسجمهور پاکستان در حرم حضرت عباس(ع) ۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۳ کد مطلب: 1765653 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور جمهوری اسلامی پاکستان، آقای آصف علی زرداری و هیئت همراه، در حرم مطهر حضرت عباس(ع) حضور یافتند. .......................... پایان پیام برچسبها حرم حضرت عباس(ع) عتبات عالیات کربلای معلی پاکستان آصف علی زرداری اخبار مرتبط پیام رئیسجمهور پاکستان به رهبر معظم انقلاب و ملت ایران، هنگام عبور از آسمان ایران عالیترین نشان غیرنظامی پاکستان به پادشاه اردن اهدا شد هشدار وزیر دفاع پاکستان: کشور در وضعیت جنگی قرار دارد بدون شیعه، بدون مقاومت؛ همایش فلسطین یا شوی سیاسی؟ + عکس ممکن است سر ما بریده شود، اما خم نمیشود آصف علی زرداری: با عبرت گرفتن از حادثه کربلا، باید در مقابل ظلم ایستاد ابراز نگرانی رئیسجمهور پاکستان از حادثه بالگرد آیتالله رئیسی دیدار جنجالی آصف علی زرداری با عامل شهادت هزاران شهروند شیعه در پاکستان ویدیو/ تشرف وزیر امور خارجه پاکستان به حرم مطهر امام کاظم(ع) انتقال آصف علی زرداری به بخش مراقبتهای ویژه
