عکس خبری | حضور آصف علی زرداری رئیس‌جمهور پاکستان در حرم حضرت عباس(ع)

۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۳
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور جمهوری اسلامی پاکستان، آقای آصف علی زرداری و هیئت همراه، در حرم مطهر حضرت عباس(ع) حضور یافتند.

