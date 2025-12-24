کد مطلب: 1765653

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور جمهوری اسلامی پاکستان، آقای آصف علی زرداری و هیئت همراه، در حرم مطهر حضرت عباس(ع) حضور یافتند.