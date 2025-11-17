به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان به نشانه قدردانی از تلاشهای عبدالله دوم، پادشاه اردن برای تعمیق روابط میان دو کشور، عالیترین نشان غیرنظامی پاکستان را به وی اعطا کرد.
به گزارش روسیا الیوم، این امر در جریان گفتوگوهای عبدالله دوم با رئیس جمهور پاکستان در اسلام آباد صورت گرفت.
در این دیدار بر اهتمام به توسعه همکاری در زمینههای مختلف میان دو کشور و دو ملت تاکید شد.
در مقابل پادشاه اردن به منظور ابراز تحکیم روابط دوستی و تعمیق آن میان دو کشور به زرداری عالیترین نشان اردن را اهدا کرد.
