هشدار وزیر دفاع پاکستان: کشور در وضعیت جنگی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در واکنش به انفجار انتحاری امروز (سهشنبه) در اسلامآباد گفت: کشور در وضعیت جنگی است و این حمله باید به عنوان زنگ بیدارباش تلقی شود.
وی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) با اشاره به گفتوگوهای بینتیجه با افغانستان که به میزبانی ترکیه برگزار شد، نوشت: «در این شرایط، امید بستن به مذاکرات موفقیتآمیز با حاکمان کابل بیهوده خواهد بود.»
اتهامزنی به حاکمان کابل
وزیر دفاع پاکستان با طرح اتهاماتی ادامه داد: «حاکمان کابل میتوانند تروریسم را در پاکستان متوقف کنند، اما کشاندن این جنگ به اسلامآباد پیامی از کابل است که ـ خدا را شکر ـ پاکستان قدرت کامل پاسخگویی به آن را دارد.»
جزئیات انفجار انتحاری در اسلامآباد
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که اسلامآباد ساعاتی پیش شاهد انفجار انتحاری مرگباری بود. به گفته وزیر کشور پاکستان، این حمله جان ۱۲ تن را گرفت و دهها زخمی بر جای گذاشت. وی هیچ گروه مسلحی را مقصر ندانست، اما افزود که مقامات «در حال بررسی همه جوانب» این حمله هستند.
آصف علی زرداری، رئیسجمهور پاکستان، انفجار انتحاری در نزدیکی مجتمع قضایی ناحیه اسلامآباد را محکوم کرد. در حساب رسمی رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) آمده است: «رئیسجمهور آصف علی زرداری انفجار انتحاری در نزدیکی مجتمع قضایی ناحیه اسلامآباد را به شدت محکوم کرد، با خانوادههای داغدار ابراز همدردی عمیق کرد، برای بهبودی زودهنگام مجروحان دعا کرد و از نیروهای انتظامی قدردانی به عمل آورد.»
........
پایان پیام/
نظر شما