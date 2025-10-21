محکومیت قاطع سوءقصد به دبیرکل مجلس علمای هند در نشست اعتراضی لکهنو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی سوءقصد به حجتالاسلام والمسلمین سید کلب جواد نقوی، امام جمعه لکهنو و دبیرکل مجلس علمای هند، جمعی از علما، ذاکرین و نمایندگان انجمنهای مذهبی در نشستی اعتراضی در شهر لکهنو گرد هم آمدند. این نشست با هدف محکومیت این حمله و درخواست از نهادهای مسئول برای شناسایی و مجازات عاملان برگزار شد. شرکتکنندگان همچنین خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به تصرفات غیرقانونی زمینهای وقفی عباسباغ شدند.
حجتالاسلام تسنیم مهدی زید پوری، مبلغ برجسته هندی، در این نشست با ابراز تأسف از سکوت برخی متولیان اوقاف اظهار داشت: «حجتالاسلام والمسلمین سید کلب جواد سالها برای حفظ و حراست از اوقاف فداکاری کرده، اما متأسفانه برخی متولیان حتی این حمله را محکوم نکردهاند.» وی این سکوت را نشانه بیتوجهی به مسئولیتهای دینی و اجتماعی دانست.
حجتالاسلام مشاهد عالم رضوی، مبلغ و پژوهشگر دینی، نیز در سخنانی بر ویژگیهای برجسته رهبری حجتالاسلام نقوی تأکید کرد. او گفت: «رهبری جامعه اسلامی نیازمند دیانت، استقلال و روحیه فداکاری است و تمامی این ویژگیها در وجود حجتالاسلام والمسلمین کلب جواد متجلی است.» وی این حمله را تلاشی برای تضعیف یک شخصیت اثرگذار دینی توصیف کرد.
حجتالاسلام محمد میاں عابدی قمی فعال فرهنگی و مبلغ برجسته در کشور هندوستان نیز این حادثه را فراتر از یک حمله شخصی دانست و اظهار داشت: «این سوءقصد نه تنها به یک فرد، بلکه به یک جنبش دینی و اجتماعی مهم در حوزه اوقاف تعرض کرده است. هدف اصلی این اقدامات، تضعیف جریان احیای وقف و خاموش کردن صدای حقطلبی است.»
حجتالاسلام اکرم ندوی، روحانی هندی، بر ضرورت اتحاد و انسجام امت اسلامی تأکید کرد و گفت: «اکنون زمان همبستگی و ایستادگی در برابر بیعدالتی است. حجتالاسلام نقوی نماد این مقاومت است و ما باید تحت رهبری او متحد شویم.» وی از جامعه اسلامی خواست تا در برابر این گونه اقدامات قاطعانه عمل کنند.
حجتالاسلام رضا حسین رضوی، عضو کمیته شیعه وقف نیز هشدار داد که در صورت بیتوجهی نیروهای انتظامی به اجرای عدالت و پایان دادن به تجاوزات اوقافی، اعتراضات بعدی در عباسباغ با شکوه و قدرت بیشتری برگزار خواهد شد. او بر لزوم اقدام فوری پلیس برای دستگیری عاملان حمله تأکید کرد.
در پایان این نشست، حجتالاسلام والمسلمین سید کلب جواد نقوی از علما، ذاکرین و مسئولان انجمنها خواست تا فعالانه در جنبش حمایت از اوقاف اسلامی مشارکت کنند.
وی تأکید کرد: «کسانی که از این مسئولیت اجتماعی و دینی فاصله میگیرند، به طور طبیعی از سوی امت کنار گذاشته خواهند شد.» نقوی همچنین از جامعه خواست تا در برابر هرگونه بیعدالتی و تعرض به ارزشهای دینی ایستادگی کنند.
این نشست با صدور بیانیهای به پایان رسید که در آن شرکتکنندگان ضمن محکومیت مجدد این سوءقصد، از دولت و نهادهای انتظامی هند خواستند تا با جدیت به این پرونده رسیدگی کرده و از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند.
