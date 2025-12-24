حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگنده‌های رژیم صهیونیستی صبح امروز با انجام سلسله حملات هوایی، منطقه وادی النمریه در النبطیه لبنان را هدف قرار دادند و چندین موشک هوا به زمین شلیک کردند که انفجارهای شدید آن در سراسر منطقه شنیده شد.

کمتر از پانزده دقیقه بعد، جنگنده‌های اسرائیلی بار دیگر حمله‌ای هوایی به وادی حومین انجام دادند.

همزمان، پهپادهای اسرائیلی به‌طور گسترده بر فراز شهرهای الدویر، الشرقیه، النمریه، تول، النبطیه، زبدین و جبشیت در ارتفاع متوسط پرواز کردند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که ارتش اسرائیل بامداد دیروز حمله بزرگی در محله الکسایر شرق شهر میس‌الجبل انجام داد که منجر به تخریب یک ساختمان سه‌طبقه و آسیب‌دیدگی قبرستان شرقی این محله شد. طبق گزارش‌ها، نیروهای اسرائیلی پس از نفوذ حدود 300 متر به داخل خاک لبنان، عملیات انفجار را اجرا کرده و سپس عقب‌نشینی کردند.

در حادثه‌ای دیگر، یک پهپاد اسرائیلی بمبی را در اطراف محل حضور کارگران و کشاورزان در حاشیه روستای الوزانی پرتاب کرد که خوشبختانه تلفاتی در پی نداشت.

آویخای ادرعی سخنگوی ارتش اسرائیل، در حساب خود در پلتفرم «ایکس» نوشت: «ارتش اسرائیل دقایقی پیش با سلسله حملاتی، چندین پایگاه پرتاب وابسته به حزب‌الله در جنوب لبنان را هدف قرار داد.»

وی افزود این حملات منجر به تخریب ساختمان‌های نظامی و زیرساخت‌های دیگری شد که به گفته او اخیراً توسط نیروهای حزب‌الله مورد استفاده قرار گرفته بود. ادرعی تأکید کرد وجود این پایگاه‌های پرتاب، نقض توافقات موجود میان اسرائیل و لبنان است و ارتش اسرائیل به اقدامات خود برای رفع هرگونه تهدید علیه این رژیم و جلوگیری از بازسازی زیرساخت‌های حزب‌الله ادامه خواهد داد.

...............................

پایان پیام/ 167