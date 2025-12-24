مردم استان دایکندی بیش از ۲۶ میلیون افغانی به بخش آموزش کمک کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش رسمی وزارت آموزش و پرورش حکومت سرپرست افغانستان، کمک‌های مردمی در استان دایکندی از ابتدای سال جاری تاکنون به ۲۶ میلیون و ۹۱ هزار افغانی رسیده است.

این کمک‌ها به‌منظور حمایت از مدارس، بهبود روند آموزشی و تأمین بخشی از نیازهای آموزش و پرورش این استان جمع‌آوری شده است.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، شهروندان استان دایکندی پیش از این نیز ۲۸۸ متر زمین را برای ساخت مدارس و حوزه های علمیه وقف کرده بودند.

وزارت آموزش و پرورش حکومت سرپرست افغانستان افزوده است که مشارکت مردمی در بخش آموزش، نقش مهمی در ادامه فعالیت نهادهای آموزشی در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار دارد.

همچنین گزارش شده است که در استان های دیگر نیز نمونه‌هایی از همکاری‌های مشابه وجود داشته است؛ به‌گونه‌ای که شهروندان شهرستان های راغستان بدخشان، نجراب کاپیسا و اشترلی دایکندی، پیش‌تر با هزینه‌های شخصی خود چندین مدرسه و یک مرکز درمانی ساخته‌اند.

به گفته مسئولان، این همکاری‌ها بیانگر نقش پررنگ مردم در حمایت از آموزش و خدمات عمومی در کشور است.

.............

پایان پیام/