بزرگداشت روز معلم در هرات از سوی طالبان ممنوع شد

۱۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۹
اداره کل آموزش و پرورش طالبان در استان هرات افغانستان در دستوری کتبی بزرگداشت روز معلم در مدارس این استان را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره کل آموزش و پرورش طالبان در استان هرات افغانستان در دستوری کتبی بزرگداشت روز معلم در مدارس این استان را ممنوع اعلام کرد.

در این ابلاغیه که روز گذشته (شنبه ۱۲ مهر) منتشر شده است به تمام مدارس دولتی و خصوصی استان هرات دستور داده « به‌نام روز معلم هیچ‌گونه تجلیل در مکاتب گرفته نمی‌شود».

این دستور که یک روز قبل از روز جهانی معلم (۵ اکتبر) ابلاغ شده است، توضیحی درباره دلیل این ممنوعیت ذکر نکرده است.

در این ابلاغیه همچنین گفته شده است: جمع‌آوری پول از نزد دانش‌آموزان و آموزگاران تحت هرنام ممنوع می‌باشد و در صورت مشاهده مسئولیت به دوش آمرین و مسئولین مکاتب می‌باشد.

گفتنی است با روز کار آمدن مجدد طالبان بر قدرت در افغانستان صدها هزار دختر و زن از تحصیل محروم شدند و هزاران معلم و استاد خانم از کار برکنار شدند.

