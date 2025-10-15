به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت آموزش و پرورش حکومت سرپرست افغانستان ، روز چهارشنبه (۲۳ مهرماه) مولوی شیرمحمد صدیقی، رئیس آموزش و پرورش استان دایکندی افغانستان، در نشستی با مسئولان یکی از نهادهای همکار معارف، دربارهی چگونگی نصب و فعالسازی سیستمهای برق آفتابی برای ۲۸ باب مدرسه در این استان گفتوگو کرده است.
بر اساس خبرنامهی وزارت آموزش و پرورش افغانستان، تصمیم بر آن شده که این پروژه طی دو ماه آینده تکمیل و به بهرهبرداری سپرده شود.
در ادامه آمده است که سال گذشته نیز برق آفتابی برای ۸ مدرسه در این استان راهاندازی شده بود و در برنامههای آینده، بیش از ۲۰ مدرسه دیگر نیز شامل این طرح خواهند شد.
با اجرای این پروژهها، شمار قابل توجهی از مدراس در استان دایکندی افغانستان ـ یکی از مناطق مرکزی و شیعهنشین افغانستان ـ به انرژی پایدار و پاک دسترسی پیدا خواهند کرد.
کارشناسان آموزشی معتقدند تأمین برق پایدار در مدارس روستایی میتواند زمینه استفاده از تجهیزات آموزشی مدرن و ارتقای کیفیت آموزش را در مناطق محروم فراهم کند.
