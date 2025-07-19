به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مطبوعاتی وزارت معارف روز شنبه (۲۸ تیر) اعلام کرد که مردم استان خوست افغانستان در سه‌ماهه نخست سال جاری ۲۴ میلیون افغانی به مدارس این استان کمک کرده‌اند.

مولوی فیض‌الله جمال حقانی، رئیس آموزش و پرورش استان خوست افغانستان، در این باره گفت که حمایت‌های مادی و معنوی مردم از تعلیم و تربیت، نشان‌دهنده علاقه‌مندی عمیق ساکنان این استان به رشد نظام آموزشی کشور است.

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، این کمک‌ها از طریق شوراهای تعلیمی مدارس جمع‌آوری شده و برای بهبود وضعیت آموزشی مدارس هزینه خواهد شد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز از این اقدام مردم خوست قدردانی کرده و این همکاری‌ها را نشانه توجه مردم به اهمیت تعلیم و تربیه در کشور دانسته است.

این استقبال از کمک‌های مردمی از سوی حکومت سرپرست در حالی تحقق می‌یابد که نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان از تحصیل در مراتب بالاتر از کلاس ششم از حق تحصیل محروم‌اند و طالبان اقدامی برای رشد نظام آموزشی کشور در حیطه‌ی زنان انجام نداده است.

