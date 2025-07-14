به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت آموزش و پرورش امروز دوشنبه، ۲۳ تیر، اعلام کرد که روند توزیع بستههای آموزشی ویژه شاگردان و معلمان مدارس ابتدایی در چهار استان کشور آغاز شده است.
بر اساس اعلام دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه، این بستهها شامل لوازم کمکآموزشی برای دانشآموزان، بستههای ویژه معلمان، مواد اداری مدارس، خیمههای آموزشی و سایر اقلام مورد نیاز مدارس است.
کمکها از سوی یکی از نهادهای همکار با وزارت آموزش و پرورش تأمین شده و هدف از آن بهبود وضعیت آموزشی، بهویژه در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته عنوان شده است.
مسئولان آموزش و پرورش در استانهای سرپل، بدخشان، پنجشیر و میدان وردک افغانستان گفتهاند که این اقدام میتواند بخشی از مشکلات آموزشی را برطرف کرده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش ایفا کند.
