به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از رسانههای داخلی افغانستان، مسئولان کارزار جمعآوری کمکهای مردمی برای غزه در استان هرات اعلام کردهاند که روند کمکرسانی شهروندان این استان به مردم غزه همچنان ادامه دارد و طی یکونیم سال گذشته حجم قابل توجهی از کمکهای نقدی و غیرنقدی به این منطقه ارسال شده است.
امیرمحمد خادم، مسئول این کارزار در هرات، با ارائه جزئیات این روند گفت: «در این مدت بیش از ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی کمک نقدی از سوی مردم هرات جمعآوری و برای مردم غزه ارسال شده است.»
او افزود که علاوه بر کمکهای مالی، تاکنون ۱۱۴ محموله کمک بشردوستانه نیز از سوی شهروندان هرات و برخی استانهای غرب افغانستان تهیه و به غزه انتقال داده شده است.
به گفته خادم، هر یک از این محمولهها بهطور میانگین بین ۵ تا ۱۰ هزار دلار کمک نقدی به همراه مقادیر قابل توجهی پوشاک، مواد غذایی، اقلام بهداشتی و بستههای ضروری دیگر را شامل بوده است.
وی تأکید کرد که روند جمعآوری و ارسال کمکها همچنان ادامه دارد و مسئولان این کارزار تلاش دارند محمولههای تازه را بهصورت منظم و هفتگی آماده و ارسال کنند. او از شهروندان خواست تا برای تداوم حمایتهای بشردوستانه از مردم غزه، مشارکت خود را افزایش دهند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که با ادامه حملات نظامی رژیم صهیونیستی به غزه، وضعیت انسانی در این منطقه بهشدت بحرانی شده و نهادهای بینالمللی بارها نسبت به کمبود مواد غذایی، خدمات درمانی و سرپناه برای غیرنظامیان هشدار دادهاند.
