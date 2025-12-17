اروپا نگران شد؛ درخواست برای مهار شعارها علیه صهیونیسم‌

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایندیپندنت در گزارشی از نگرانی اروپا از تشدید شعارهای ضداسرائیلی خبر داد. این گزارشی از میلی کوک آورده است: سخنگوی رسمی کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، از پلیس خواسته است تا شعارهای «یهودستیزانه» را در تظاهرات طرفداری از فلسطین مهار کند. این سخنگو گفت که اگرچه «آزادی بیان یک حق اساسی در این کشور است، اما نمی‌تواند به تحریک نفرت یا آزار و اذیت دیگران گسترش یابد» و تأکید کرد که پلیس از اختیارات خود «قاطعانه‌تر» برای مبارزه با گسترش یهودستیزی استفاده خواهد کرد.

این اتفاق پس از آن رخ می‌دهد که دو مرد مسلح روز یکشنبه در جشن حنوکا در ساحل بوندی در استرالیا حمله کردند و ۱۵ نفر را کشتند و ۲۷ نفر دیگر را زخمی کردند. روز دوشنبه، سخنگوی یک موسسه خیریه امنیتی یهودی هشدار داد که شعارهای خشونت‌آمیز در اعتراضات، «اگر کنترل نشوند»، می‌تواند به فجایع خونینی مانند حمله ساحل بوندی منجر شود.

دیو ریچ، مدیر سیاست‌گذاری در سازمان امنیت اجتماعی، که از جوامع یهودی در بریتانیا محافظت می‌کند، گفت که «کشف ارتباط» بین نفرت‌پراکنی علیه اسرائیل در طول راهپیمایی‌ها و «این نوع تروریسم خشونت‌آمیز» «دشوار نیست».

او استدلال کرد که فراخوان‌ها برای «انتفاضه» و عبارت «از رودخانه تا دریا_ من النهر الی البحر» که توسط برخی از تظاهرکنندگان در اعتراضات طرفدار فلسطین استفاده می‌شد، با نیروی کافی روبرو نشد. در همین حال، خاخام اعظم، سر افرایم میرویس، هشدار داد که «سخنان نفرت‌پراکن می‌تواند به نفرت‌پراکنی تبدیل شود.» او گفت: «ما هر هفته شاهد هستیم که مردم به خیابان‌های شهرهای ما می‌آیند و شعارهای نفرت‌پراکن مانند «از رودخانه تا دریا» و «جهانی کردن انتفاضه» سر می‌دهند.»

او پرسید: «عبارت «جهانی شدن قیام» به چه معناست؟ خب، در روز یوم کیپور در کنیسه هیتون پارک در منچستر، ما معنای آن را کشف کردیم. و در ساحل بوندی، استرالیایی‌ها اهمیت این کلمات را کشف کردند.»

او گفت: «وقت آن رسیده که به صراحت روشن کنیم که این لفاظی‌ها غیرقانونی است و تحمل نخواهد شد. این لفاظی‌ها مدت زیادی است که ادامه دارد... نفرت‌پراکنی بیش از حد می‌تواند به جرایم ناشی از نفرت منجر شود.» سخنگوی نخست وزیر در پاسخ به این سوال که آیا دولت قانونی برای ممنوعیت شعارهای یهودستیزانه معرفی خواهد کرد، به خبرنگاران گفت: «نخست وزیر موافقت کرده است که این شعارهای خاص، دعوت به حمله به جوامع یهودی در سراسر جهان هستند.»

او افزود: «آزادی بیان یک حق اساسی در این کشور است، اما این حق نباید به نفرت‌پراکنی یا آزار و اذیت دیگران گسترش یابد.»

این سخنگو ادامه داد: «علاوه بر اینکه پلیس باید قاطعانه‌تر از اختیارات موجود خود استفاده کند، وزیر کشور همچنین در حال بررسی تأثیر تجمعی راهپیمایی‌ها و اعتراضات است... این شامل بررسی راهپیمایی‌هایی است که به طور مکرر در یک مکان برگزار می‌شوند و پریشانی و تأثیری که بر گروه‌های خاصی در جامعه ما، مانند یهودیان ساکن بریتانیا، ایجاد می‌کنند. واضح است که پلیس اختیارات موجود را دارد و ما انتظار داریم که آنها بیشتر از این اختیارات استفاده کنند.»

در ماه اکتبر، شبانه محمود، وزیر کشور، گفت که به نیروهای پلیس اختیار داده خواهد شد تا در اعتراضات مکرر، شرایط را اعمال کنند.

....................

پایان پیام