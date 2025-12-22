به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله تروریستی مرگبار به شرکت‌کنندگان یک مراسم حنوکا در ساحل سیدنی، یک روزنامه‌نگار و فعال یهودی ضدصهیونیست با انتقاد از نحوه بازتاب این رویداد، آن را نمونه‌ای از «بهره‌برداری سیاسی» دانست.

یاکوف آهارون، روزنامه‌نگار و فعال یهودی ضدصهیونیست، در گفت‌وگویی اختصاصی با پایگاه خبری پلستاین کرونیکل گفت که پس از این حمله، تمرکز افکار عمومی به‌سرعت از قربانیان به سمت مقصریابی‌های سیاسی و دامن‌زدن به ترس از مسلمانان و اسلام تغییر کرد. به گفته او، در فضای مجازی تلاش شد این حمله به اعتراض‌های حامی فلسطین و حتی به شناسایی کشور فلسطین از سوی استرالیا نسبت داده شود.

وی در عین حال با اشاره به اینکه عاملان حمله به گروه داعش منتسب شده‌اند، گفت تاکنون انگیزه مشخصی برای این اقدام اعلام نشده است. به گفته او، دولت رژیم صهیونیستی و برخی حامیانش بدون ارائه شواهد، تلاش کرده‌اند ایران و همچنین معترضان ضد جنگ غزه را مسئول افزایش یهودی‌ستیزی معرفی کنند.

این فعال یهودی همچنین به نقش «احمد الاحمد»، شهروند سوری‌تبار مسلمان، اشاره کرد که با به‌خطر انداختن جان خود سلاح یکی از مهاجمان را گرفت و جان افراد حاضر را نجات داد. آهارون این اقدام را «قهرمانانه» توصیف کرد و گفت قربانیان اصلی تروریسم گروه‌هایی مانند داعش، بیش از همه مسلمانان بوده‌اند.

**************

پایان پیام/ 345