به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های عبری در گزارش‌های سه‌شنبه شب مدعی شدند، صادق خان (Sadiq Khan)، شهردار شهر لندن، پایتخت بریتانیا، تلاش کرده است مانع برگزاری مراسم یادبود کشته‌شدگان حادثه «ساحل بوندی» استرالیا شود. این مراسم قرار بود در میدان پارلمان (Parliament Square)، یکی از میادین مرکزی لندن، همزمان با دومین شب آیین «حنوکا» برگزار شود.

بر اساس این گزارش، گیدئون فالتر (Gideon Falter)، مدیرعامل سازمان «کارزار مقابله با یهودستیزی» (Campaign Against Antisemitism)، مدعی است مقام‌هایی از نهاد شهرداری لندن با حضور در محل، برگزارکنندگان را از برپایی مراسم در میدان پارلمان منع کرده‌اند. این در حالی است که به گفته فالتر، پلیس متروپولیتن لندن مسیرهای اطراف میدان را مسدود کرده بود و برگزارکنندگان ترجیح می‌دادند مراسم در خود میدان برگزار شود.

فالتر همچنین ادعا کرده که این اقدام شهردار لندن با مواضع اعلام‌شده پیشین او در تضاد بوده است؛ چرا که خان پیش‌تر گفته بود برای تأمین امنیت یهودیان لندن «هر کاری در توان داشته باشد» انجام خواهد داد و از پلیس خواسته بود پوشش امنیتی مراسم حنوکا را افزایش دهد. به ادعای این رسانه، شهردار دلیل مخالفت خود را «نامناسب بودن فضا در ساعات تاریک شب» عنوان کرده است.

.........

پایان پیام