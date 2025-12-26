پیشرفت مشکوک مذاکرات امنیتی سوریه و رژیم صهیونیستی/ ثبات یا تحمیل سلطه جدید بر دمشق و منطقه

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) - ابنا - در حالی که منطقه همچنان از زخمهای عمیق ناشی از وجود و اقدامات رژیم صهیونیستی رنج میبرد، گزارشهای اخیر از پیشرفتهای قابل توجه در گفتوگوهای پنهان میان دمشق و تلآویو حکایت دارد.
یک منبع سوری نزدیک به ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه، به شبکه صهیونیستی آی۲۴ نیوز گفته است که مذاکرات برای دستیابی به یک توافق امنیتی جدید، بر پایه اصلاحات جزئی بر توافق آتشبس سال ۱۹۷۴، به مراحل پیشرفته رسیده و احتمال امضای آن در آینده نزدیک وجود دارد. اما این پیشرفتها، که عمدتاً به نفع صهیونیستها و در راستای تثبیت اشغال بلندیهای جولان است، سؤالاتی جدی در مورد نقش ویرانگر تلآویو در بیثباتی منطقه مطرح میکند.
طبق گزارشهای جدید، علاوه بر روسیه در میانجیگری، حمایت ایالات متحده نیز در برقراری یک پیمان امنیتی میان تلآویو و دمشق برجسته و ویژه بوده است.
این میانجیگری، که در سپتامبر گذشته به دلیل تقاضاهای غیرمنطقی رزیم صهیونیستی، اکنون با فشارهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از سر گرفته شده است.
ترامپ، که سابقهای طولانی در حمایت یکجانبه از سیاستهای تهاجمی نتانیاهو دارد، تحریمها علیه سوریه را به شرطی برداشته که دمشق به تعهداتی مانند مبارزه با حزبالله و محدود کردن نفوذ ایران تن دهد؛ تعهداتی که عملاً سوریه را به ابزاری در دست اسرائیل تبدیل میکند.
این منبع سوری تأکید کرد که توافق احتمالی نه تنها جنبههای امنیتی، بلکه پیوست دیپلماتیک نیز خواهد داشت و ممکن است در نشستی سطح بالا در یکی از کشورهای اروپایی امضا شود. با این حال، خطوط قرمز دمشق شامل پایان دخالتهای اسرائیل، بازگشت به شرایط آتشبس ۱۹۷۴، و تعهد تلآویو به عدم حمایت از گروههای جداییطلب یا افراطی است؛ خواستههایی که با سابقه رژیم اسرائیل در حمایت از شبهنظامیان تروریستی مانند HTS (گروه الجولانی) در تضاد کامل قرار دارد.
گزارشهای اخیر نشان میدهد که جولانی در دیدارهایی محرمانه، از جمله با تزاچی هانگبی مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی، در ابوظبی، بر حفظ وحدت ارضی سوریه و حل تنشهای جولان تأکید کرده، اما نتانیاهو همچنان بر خلع سلاح کامل سوریه اصرار دارد؛ سیاستی که یادآور اشغال غیرقانونی جولان از سال ۱۹۶۷ است.
اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، ماه گذشته اعلام کرد که دمشق انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۵ به توافقی برسد که بدون ایجاد مناطق حائل جدید و با تمرکز بر کاهش تنشها باشد. اما منتقدان این رویکرد را سادهلوحانه میدانند، چرا که اسرائیل همچنان به حملات هوایی علیه اهداف نظامی در جنوب سوریه ادامه میدهد و کنترل بخشهایی از جولان را حفظ کرده؛ اقداماتی که نه تنها نقض حاکمیت سوریه است، بلکه به بیثباتی کل منطقه دامن زده و هزاران غیرنظامی را قربانی کرده است.
در همین حال، منابع منطقهای از سفر قریبالوقوع رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، به ایران خبر میدهند؛ سفری که بخشی از آن به تلاش برای میانجیگری میان تهران و حکومت جدید دمشق اختصاص دارد. این تحولات در حالی رخ میدهد که رژیم صهیونیستی، با سابقهای از حمایت مالی، تسلیحاتی و پزشکی از گروههای تروریستی مانند القاعده در سوریه، اکنون الجولانی را از "امیر ISIS" به "پیمانکار صهیونیست" تبدیل کرده؛ تحولی که منتقدان آن را نمادی از سیاستهای دوگانه و ویرانگر تلآویو در منطقه میدانند.
کارشناسان هشدار میدهند که این توافق احتمالی، در صورت امضا، نه تنها به کاهش نفوذ ایران کمک میکند، بلکه زمینهساز سلطه بیشتر اسرائیل بر منطقه خواهد شد و موانعی مانند مسئله جولان و نگرانیهای امنیتی سوریه را نادیده میگیرد.
