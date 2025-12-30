به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ماموریت نیروهای ناظر سازمان ملل متحد (UNDOF) در بلندیهای جولان اشغالی سوریه را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ تمدید کرد.
شورای امنیت که متشکل از ۱۵ عضو است، شب گذشته به اتفاق آرا این قطعنامه را بر اساس پیشنویس ارائه شده توسط ایالات متحده و روسیه تصویب کرد که ماموریت این نیروها را برای شش ماه دیگر تمدید میکند.
این قطعنامه بر لزوم پایبندی کامل طرفین به توافقنامهی عدم درگیری ۱۹۷۴ تأکید کرد و خواستار تضمین توانایی نیروهای سازمان ملل در انجام کامل وظایف خود و توقف تمام فعالیتهایی شد که نیروهای حافظ صلح را به خطر میاندازد.
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (UNDOF) از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۷۴ در بلندیهای جولان فعالیت داشتهاند تا بر خروج نیروها از منطقه اشغال شده توسط اسرائیل از جنگ ژوئن ۱۹۶۷، مطابق با توافقنامه خروج نیروها که در ۳۱ مه ۱۹۷۴ بین سوریه و اسرائیل امضا شد و به جنگ اکتبر ۱۹۷۳ و دوره فرسایشی پس از آن پایان داد، نظارت داشته باشند.
پس از سقوط حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه، در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، اسرائیل فروپاشی توافقنامهی عدم مداخلهی نیروها را اعلام کرد، منطقهی حائل سوریه را اشغال کرد و تقریباً هر روز به جنوب سوریه حمله کرد، از جمله دستگیریها، ایجاد ایستهای بازرسی و بازرسی عابران پیاده.
