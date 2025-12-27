واکنش مقتدی صدر به حمله تروریستی به مسجد شیعیان در سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقتدی صدر، روز شنبه با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس، انفجار تروریستی در مسجد امام علی(ع) واقع در شهر حمص سوریه را به شدت محکوم کرد.
او این اقدام را عملی طایفهگرایانه و وقاحتآمیز خواند که بهمنزله اعلام آغاز یک جنگ فرقهای است؛ جنگی که به گفته وی، عراق پیشتر قربانی آن بوده است.
طبق گزارش خبرگزاری ملی عراق، صدر با ابراز اندوه و خشم عمیق، از دولت سوریه خواست تندروی طایفهای را به فوریت مهار کند و آن را از ساختار دولتی و انتخابات پیشرو دور سازد.
وی تأکید کرد که ریختن خون انسان ـ صرفنظر از دین و مذهب ـ حرمت بیشتری نسبت به تعرض به اماکن عبادی دارد و با استناد به کلام امام علی(ع)، همه انسانها را یا برادر دینی یا برابر در آفرینش دانست.
صدر در پایان، افراطیون را به توقف اقدامات خود فراخواند و اظهار داشت که سوریه متعلق به همه طوایف است و در برابر تروریسم، ظلم و عادیسازی روابط تسلیم نخواهد شد.
او افراطیون را «ولگردان» و «کرمهایی که پیکر انسانیت را میجوند» توصیف کرد و هشدار داد که چنین اعمالی تنها دشمن مشترک را تقویت میکند.
.
..........................
پایان پیام
نظر شما