به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، امروز (یکشنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵) عازم آمریکا شد تا فردا (دوشنبه) با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، در فلوریدا دیدار کند.

این دیدار، پنجمین سفر نتانیاهو به آمریکا برای ملاقات با ترامپ در سال جاری میلادی است و انتظار می‌رود محورهایی حساس مانند ایران، غزه و لبنان در آن بررسی شود.

رسانه‌های عبری‌زبان، از جمله رادیو اسرائیل، گزارش داده‌اند که نتانیاهو قصد دارد از ترامپ حمایت یا چراغ سبز برای اقدام نظامی احتمالی علیه ایران در آینده را درخواست کند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که نتانیاهو اخیراً مدعی شده اسرائیل به دنبال رویارویی نیست، بلکه خواهان ثبات و صلح در منطقه است و درباره برنامه هسته‌ای ایران با ترامپ گفت‌وگو خواهد کرد.

در بخش دیگری از دستور کار، نتانیاهو مخالفت قاطع اسرائیل با پیشروی به مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه پیش از خلع سلاح کامل حماس را به ترامپ منتقل خواهد کرد.

نتانیاهو همچنین بر تمایل این رژیم به دیدن لبنانی باثبات و دارای حاکمیت کامل تأکید کرده است و این ادعا درحالی صورت می‌گیرد که به‌طور مداوم شاهد تجاوزها و ترورها هدفمند در لبنان هستیم.

این دیدار در حالی برگزار می‌شود که مسائل منطقه‌ای پیچیده‌ای مانند برنامه موشکی و هسته‌ای ایران، آتش‌بس غزه و وضعیت لبنان، روابط تل‌آویو و واشنگتن را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

این نشست، که در اقامتگاه خصوصی ترامپ در مار-آ-لاگو برگزار می‌شود، می‌تواند پیامدهای مهمی برای تحولات خاورمیانه داشته باشد، هرچند جزئیات دقیق درخواست‌های نتانیاهو درباره ایران هنوز به طور رسمی تأیید نشده است.

