حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی در شرق و جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد :هم‌اکنون، در حال بمباران و حمله به اهداف و مواضع متعلق به جنبش حزب‌الله در خاک لبنان است.

به گزارش الجزیره، ارتش اسرائیل ادعا کرد، یک مجتمع آموزشی و توان‌بخشی متعلق به یگان رضوان وابسته به حزب الله و چندین انبار تسلیحاتی این حزب را بمباران کرده است.

الجزیره افزود: منطقه الهرمل و بقاع تا کنون ظرف روزهای گذشته چندین بار هدف حمله قرار گرفتند.

خبرنگار «النشرة» در جنوب لبنان نیز گزارش داد: جنگنده‌های ارتش اسرائیل سلسله حملات هوایی گسترده‌ای را علیه منطقه «بصلیا» در اطراف شهرک «جباع» واقع در شهرستان جزین انجام داده‌اند.

این منبع افزود: جنگنده‌های اسرائیلی در ارتفاعات مناطق حاصبیا، العرقوب و مزارع شبعای اشغالی در حال پرواز هستند و چندین نقطه را در این مناطق هدف قرار دادند.

این در حالی است که دامنه این پروازهای جنگی تا تپه «رادار» مشرف بر شبعا، مناطق بقاع شرقی و غربی و همچنین منطقه اقلیم‌التفاح گسترش یافته است.

اسرائیل مدعی است مراکز آموزشی حزب الله را هدف قرار می دهد اما مقامات لبنانی این ادعا را رد کرده اند.

