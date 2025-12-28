  1. صفحه اصلی
ارتش اسرائیل یک خانه مسکونی را در کفرشوبا هدف قرار داد

۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۰
ارتش اسرائیل یک خانه مسکونی را در کفرشوبا هدف قرار داد

ارتش رژیم صهیونیستی با تیراندازی به کفرشوبا، یک خانه مسکونی را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی با شلیک مستقیم از پایگاه «رویسات‌العلم» به سمت شهرک کفرشوبا در جنوب لبنان، یکی از منازل مسکونی را هدف قرار داد. 

خبرنگار «لبنان دبیت» گزارش داد که ارتش اسرائیل شامگاه شنبه اقدام به تیراندازی به سمت شهرک کفرشوبا کرد که منجر به اصابت گلوله‌ها به یک خانه مسکونی شد. 

این حادثه در حالی رخ داد که رسانه‌های اسرائیلی فاش کردند نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی قصد دارد در دیدار آتی خود با دونالد ترامپ در فلوریدا، درخواست «چراغ سبز» واشنگتن برای اجرای عملیات نظامی آینده علیه حزب‌الله را مطرح کند. همزمان قرار است وی داده‌هایی درباره پرونده‌های منطقه‌ای دیگر نیز ارائه دهد. 

در عرصه میدانی، پس از آنکه اسرائیل مدعی وجود سلاح در یکی از خانه‌های شهرک بیت‌یاجون شد، ارتش لبنان بنا به درخواست کمیته «مکانیسم»، اقدام به بازرسی در این شهرک کرد. مصطفی مکی، رئیس شورای شهر، اعلام کرد که این بازرسی در چارچوب رسمی و با حضور نهادهای محلی انجام شد. 

علی کمال بزی، صاحب خانه، تأکید کرد که منزل خالی و غیرمسکونی بوده و هیچ سلاحی در آن وجود ندارد. وی افزود که اقدامات مشابهی در مناطق کونین و بیت‌لیف نیز صورت گرفت که بدون هیچ مشکل یا کشف مواد نظامی پایان یافت. 

