محکومیت انفجار حمص از سوی طالبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه طالبان روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای، حمله تروریستی به مسجد امام علی بن ابی طالب (ع) شیعیان که هنگام برگزاری نماز جمعه در شهر حمص سوریه مورد حمله انفجاری قرار گرفت و موجب کشته شدن دست کم ۸ نفر و زخمی شدن ۲۱ نفر شد را به‌شدت محکوم و آن را اقدامی مغایر با ارزش‌های انسانی و اسلامی توصیف کرد.

در این بیانیه، این رویداد فاجعه ای بزرگ برای مردم و جامعه سوریه خوانده شده و طالبان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، مراتب تسلیت خود را به دولت و ملت سوریه اعلام کرده است.

بنا به گفته خبرگزاری رویترز مسئولیت این انفجار را گروهی به نام انصار السنه در سوریه به عهده گرفته اند.

این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که طالبان در سال‌های گذشته به‌طور مکرر به هدف‌گیری مراکز مذهبی، آموزشی و تجمعات شیعیان در افغانستان متهم بوده‌اند.

افزون بر این، گزارش‌های متعددی از اعمال محدودیت‌های مذهبی و اجتماعی علیه پیروان مذهب تشیع در مناطق مختلف افغانستان منتشر شده است.

ناظران معتقدند محکومیت حملات علیه شیعیان در خارج از کشور افغانستان، در تضاد با رفتار و کارنامه طالبان در قبال جامعه شیعه در داخل این کشور قرار دارد.

