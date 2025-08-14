به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدکریم خلیلی، از رهبران شیعه افغانستان میگوید که طالبان در چهار سال حکومتداری تبعیضهای گسترده قومی، مذهبی، زبانی و جنسیتی اعمال کردند.
آقای خلیلی روز پنجشنبه(۲۳ مرداد) در پیامی به مناسبت سالروز سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن طالبان در افغانستان اظهار داشت که افزون بر تبعیضهای گسترده، بحران اقتصادی، بیکاری، فقر، گرسنگی، مهاجرت و انزوای بینالمللی افغانستان از پیامدهای تلخ تسلط دوبارهی طالبان است.
این رهبر شیعه افغانستان تاکید ورزید که راه حل بحران افغانستان نه با توطئه و تعامل با گروههای افراطی، بلکه از طریق یک روند فراگیر و شفاف به رهبری مردم افغانستان و مشارکت همه اقوام و جریانهای سیاسی کشور به هدف تشکیل حکومت فراگیر ملی مبتنی بر عدالت اجتماعی امکانپذیر است.
آقای خلیلی که رهبر شاخهای از حزب وحدت اسلامی افغانستان است و ۱۴ سال به عنوان معاون رییسجمهور افغانستان ایفای وظیفه کرده است، معتقد است که بدون همپذیری و تعامل مثبت احزاب، اقوام و اقشار گوناگون جامعه، چرخه باطل خشونت و جنگ ادامه خواهد یافت.
به گفته او، شرایط تلخ و ناگوار مردم در داخل کشور، نابسامانی و بیپناهی مهاجرین در خارج از افغانستان، ایجاب میکند تا احزاب و جریانهای سیاسی، از جمله خود طالبان بر مبنای عقلانیت، مصالح و منافع ملی و پایبندی به حقوق شهروندی برای پایان خشونت و جنگ و برقراری نظام فراگیر و عادلانه تلاش کنند.
محمدکریم خلیلی در عین حال هشدار داد که هیچ گروهی به تنهایی نمیتواند کشتی طوفانزده افغانستان را به ساحل صلح و ثبات راهنمایی و هدایت کند.
شایان ذکر است، طالبان به عنوان یک گروه نظامی که ۲۰ سال علیه حکومت افغانستان و نیروهای خارجی آمریکا و ناتو جنگیده بود، چهار سال پیش از امروز وارد کابل شدند و قدرت نظامی و سیاسی را در دست گرفتند و نظام جمهوریت در این کشور فرو پاشید.
علاوه براین، طی چهار سال گذشته بارها مطرح شده که طالبان باید حکومت فراگیر و با مشارکت تمامی اقوام و به خصوص شیعیان تشکیل دهند، اما این خواستهها نه تنها شنیده نشده است، بلکه محدودیتها بر شیعیان افزایش یافته است، که از جمله آن لغو رسمیت مذهب جعفری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.
