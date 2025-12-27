تشییع پیکر شهدای انفجار مسجد در شهر حمص سوریه/ سازمان ملل حمله به نمازگزاران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مردم شهر حمص امروز شنبه، شهدای انفجاری را که دیروز مسجد امام علی بن ابی طالب(ع) در محلهی «وادی الذهب» را هدف قرار داد، تشییع کردند. در این مراسم، پیکرهای پنج تن از شهدا در قبرستان «الفردوس» به خاک سپرده شد، در حالی که پیکر سایر شهدا به زادگاههایشان در مناطق دیگر منتقل شد.
صدها نفر از اهالی حمص، همراه با نمایندگان رسمی و مردمی، در مراسم تشییع شرکت کردند و همزمان تدابیر شدید امنیتی برقرار بود.
«شیخ محیالدین سلوم»، امام و خطیب مسجد امام علی بن ابی طالب(ع) در سخنانی طی مراسم تشییع تأکید کرد که این انفجار تلاشی ناامیدانه از سوی دشمنان سوریه برای ضربه زدن به وحدت ملت سوریه و برهم زدن ثبات آن، بوده است.
او همچنین تأکید کرد که چنین اقداماتی ایمان سوریها به قدرت صلح اجتماعی را تضعیف نخواهد کرد و وحدت ملی همچنان مهمترین سلاح برای مقابله با این حملات باقی خواهد ماند.
روز جمعه، انفجاری مسجد امام علی بن ابی طالب(ع) در محلهی وادی الذهب را هدف قرار داد که به شهادت ۸ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۸ تن انجامید. این حادثه موج گستردهای از محکومیتها و واکنشها را در سطوح عربی، منطقهای و بینالمللی برانگیخت و تحقیقات برای شناسایی عاملان همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری سانا به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که تحقیقات اولیه نشان میدهد انفجار ناشی از مواد منفجرهای بوده که داخل محوطهی مسجد کار گذاشته شده بود.
محکومیت سازمان ملل
در همین زمینه، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، حملهای را که دیروز نمازگزاران را در مسجد امام علی بن ابی طالب(ع) در حمص هدف قرار داد، محکوم کرد و گفت که حمله به غیرنظامیان و اماکن مذهبی غیرقابل قبول است.
او در بیانیهای خواستار شناسایی مسئولان این حمله و محاکمهی آنان شد.
در این بیانیه همچنین آمده است که گوترش از محکومیت این حمله توسط مقامات حکومت جولانی و تأکید آنان بر تعهد این حکومت به مبارزه با تروریسم و پیگرد عاملان آگاه شده است.
