به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت علمایی پیروان اهل بیت(ع) در سوریه در بیانیهای که به امضای حجت الاسلام «سید عبدالله نظام» رئیس این هیئت رسیده، انفجار تروریستی در مسجد امام علی(ع) واقع در شهر حمص سوریه را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «با اندوه فراوان، خبر انفجار جنایتبار در مسجد امام علی بن ابیطالب(ع) در محله وادیالذهب شهر حمص را دریافت کردیم؛ حادثهای که به شهادت و جراحت شمار زیادی از نمازگزاران انجامید.»
هیئت علمایی ضمن محکومیت این اقدام تروریستی و هرگونه دعوت به فتنهانگیزی، تأکید کرد که چنین اعمالی در خدمت اهداف دشمنان سوریه است و خواستار هوشیاری مردم در برابر طرحهایی شد که به تجزیه کشور و گسترش نفرت و خشونت میان شهروندان منجر میشود.
در ادامه بیانیه، تسلیت به خانوادههای قربانیان که در خانهای از خانههای خدا و در حال انجام مقدسترین عبادت یعنی نماز جان باختند، ابراز شده و برای شفای مجروحان و صبر بازماندگان دعا شده است.
همچنین از مسئولان خواسته شده تا عاملان این جنایت را شناسایی و محاکمه کنند و با نام و عملکردشان در برابر مردم پاسخگو باشند.
هیئت علمایی در پایان، همه مردم سوریه را به هوشیاری و آگاهی در برابر طرحهای ویرانگر و آشوبطلبانه فراخوانده و بر حفظ وحدت ملی و امنیت کشور تأکید کرده است.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما