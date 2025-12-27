به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برای دومین سال پیاپی، اسرائیل در رتبه آخر جهان در شاخص اعتبار ملی قرار گرفته است؛ نتیجه‌ای که بازتاب‌دهنده‌ی سقوط شتابان تصویر بین‌المللی آن نه فقط در سطح دولت، بلکه در سطح جامعه نیز است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، این موضوع را روزنامه اسرائیلی «گلوبس» با استناد به نتایج نظرسنجی جهانی «سایمون أنهولت» ــ کارشناس برندهای ملی ــ گزارش داد؛ شاخصی که «شاخص أنهولت برای اعتبار ملی» نام دارد.

بر اساس این شاخص، امتیاز اسرائیل در سال جاری ۶.۱ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که ژاپن در صدر جدول قرار گرفته و پس از آن آلمان، کانادا، ایتالیا و سوئیس آمده‌اند. ایالات متحده آمریکا نیز در رتبه چهاردهم جای گرفته و برای نخستین بار از جمع ده کشور دارای بیشترین محبوبیت خارج شده است.

نظرسنجی جهانی گسترده و نگاهی سختگیرانه‌تر

این شاخص بر پایه دیدگاه‌های حدود ۴۰ هزار شرکت‌کننده در ۲۰ کشور تهیه می‌شود که نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت و ۸۰ درصد اقتصاد جهان را نمایندگی می‌کنند. این ارزیابی تصویر ۵۰ کشور را بر اساس شش محور اصلی صادرات، حکمرانی، فرهنگ، مردم، گردشگری، و مهاجرت و سرمایه‌گذاری می‌سنجد.

به گفته «گلوبس»، نتایج امسال نشان‌دهنده‌ی تحولی کیفی در نوع انتقادها از اسرائیل است؛ به‌طوری‌که انتقادها دیگر فقط متوجه عملکرد دولت و سیاست‌های رسمی نیست، بلکه به تصویر خود اسرائیلی‌ها نیز سرایت کرده است. اکنون بسیاری معتقدند که شهروندان اسرائیلی مستقیماً مسئول آنچه در غزه رخ می‌دهد هستند، زیرا از نظر بسیاری، مرز میان دولت و جامعه از میان رفته است.

اسرائیل، نمادی منفی در غرب

به نوشته گلوبس، نسل «زد» (Gen Z)، به‌ویژه در کشورهای غربی، روزبه‌روز بیشتر به اسرائیل به‌عنوان نماد استعمارگری نگاه می‌کند و آن را موجودیتی سمّی و دور از ارزش‌های لیبرال می‌داند که تغییری چشمگیر در برداشت عمومی جهانی است.

طبق این گزارش، این نسل دیگر میان سیاست‌های دولت اسرائیل و تنوع دیدگاه‌ها درون جامعه تفاوتی قائل نمی‌شود و همین امر باعث شده است که خودِ اسرائیلی‌ها نزد بخش بزرگی از افکار عمومی جهان به افرادی نامطلوب تبدیل شوند.

گلوبس اشاره می‌کند که اسرائیل تنها از سال گذشته به این شاخص وارد شده بود و این کار با همکاری «بنیاد براندِل» صورت گرفت؛ اما نتایج امسال از نظر رتبه و نوع انتقادها بدتر از سال گذشته است که نشانه‌ای از تسریع فرسایش اعتبار جهانی اسرائیل و نه بهبود آن می‌باشد.

تلاش‌های دیرهنگام برای نجات تصویر

در واکنش به این نتایج، بنیاد «براندل» مدل جدیدی برای بهبود تصویر جهانی اسرائیل ارائه داده که «DARE» نام دارد. این برنامه بلندمدت بر پایه ابتکارات مالی و فناوری طراحی شده و هدفش بازپس‌گیری کنترل بر برند اسرائیل و هویت جهانی دولت اسرائیل است.

این برنامه شامل اقداماتی مانند ایجاد یک بانک سرمایه‌گذاری جهانی، توسعه سامانه هوش مصنوعی برای رصد و تحلیل فوری گرایش‌های ضد اسرائیلی در جهان، سازمان‌دهی پاسخ‌های هدفمند و ایجاد ائتلاف با مخاطبان خارجی، به‌ویژه جوانان، از طریق پیوند زدن اسرائیل با روایت‌های آینده مانند پایداری و نوآوری است.

با این حال، گزارش تأکید می‌کند که این تلاش‌ها ــ هرچند پرهزینه و پیچیده ــ ممکن است با واقعیتی روبه‌رو شود که روزبه‌روز سختگیرانه‌تر می‌شود؛ جایی که بحران دیگر صرفاً بحران تصویر قابل‌تبلیغ نیست، بلکه بحران عمیق اعتماد است که به سیاست، رفتار و هویت اسرائیل مربوط می‌شود.

