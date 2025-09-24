به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگان فلسطین، قطر، لبنان، سوریه، عراق و ترکیه به همراه تعدادی دیگر از کشورها، روز جمعه پیش از آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سالن را ترک کردند. این اقدام در حالی صورت گرفت که معدود حامیان نتانیاهو با تشویق‌های پراکنده کوشیدند فضای اعتراضی حاکم بر نشست را کمرنگ جلوه دهند.

نتانیاهو در سخنرانی ۳۵ دقیقه‌ای خود هرگونه آتش‌بس در غزه و لبنان را رد کرده و با اتهام‌زنی به سازمان ملل، این نهاد را به «یهودستیزی» متهم ساخت. او همچنین با نمایش نقشه‌ای جنجالی، ایران و متحدان منطقه‌ای آن را «تهدید جهانی» توصیف کرد؛ رویکردی که تحلیل‌گران آن را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از تداوم عملیات نظامی و تلفات گسترده غیرنظامیان در غزه دانستند.

در همین حال، یک گزارش پژوهشی اروپایی فاش ساخت که رژیم صهیونیستی در ژوئن 2025 بودجه‌ای معادل 50 میلیون دلار برای تولید و انتشار تبلیغات سازمان‌یافته در شبکه‌های اجتماعی اروپا اختصاص داده است. این تبلیغات با هدف عادی جلوه دادن شرایط انسانی در غزه و بی‌اعتبار کردن گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی طراحی شده است. با این وجود، بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد که افکار عمومی جهانی بیش از هر زمان دیگری اسرائیل را به‌عنوان یک «جنایتکار جنگی» طرد می‌کند.

هم‌زمان با این تحولات، در تاریخ 22 سپتامبر 2025، کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل با موضوع «راه‌حل دو دولت» در نیویورک برگزار شد. در این نشست، فرانسه و بریتانیا رسماً دولت فلسطین را به رسمیت شناختند و رهبران اروپایی بر ضرورت پایان سیاست‌های نظامی اسرائیل تأکید کردند. این کنفرانس با حمایت عربستان سعودی و اتحادیه عرب همراه بود اما از سوی ایالات متحده و اسرائیل تحریم شد.

مقامات اسرائیلی این نشست را «پاداش به حماس» خوانده و تهدید کردند که بخش‌هایی از کرانه باختری را به خاک خود ملحق خواهند کرد. در مقابل، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سخنرانی خود تأکید کرد که «حق باید بر زور چیره شود» و بدون شناسایی فلسطین، صلحی پایدار در خاورمیانه امکان‌پذیر نخواهد بود.

تحلیل‌گران معتقدند که هرچند تلاش‌های دیپلماتیک اروپا و جهان عرب بدون همراهی ایالات متحده به نتیجه قطعی نخواهد رسید، اما تصمیم دو قدرت اروپایی برای به رسمیت شناختن فلسطین، پیام روشنی به جامعه جهانی دارد: سیاست‌های جنگ‌طلبانه و اشغالگرانه اسرائیل بیش از هر زمان مشروعیت خود را در افکار عمومی جهان از دست داده است.

