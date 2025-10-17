به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود اعلام توافق آتشبس در نوار غزه، آژانس رتبهبندی اعتباری مودیز رتبه اعتباری اسرائیل را در سطح (Baa۱) با چشمانداز منفی حفظ کرد. طبق گزارشی که روزنامه عبری کالکالیست منتشر کرده، آژانس مودیز تأکید کرده است که بهبود رتبه تنها زمانی رخ خواهد داد که توافق به فراتر از مرحله اولیه خود پیش رود.
مودیز در بیانیه خود اعلام کرد که توقف درگیری، توسعهای مثبت بهطور نسبی است، اما برای ایجاد تغییر بنیادی در تصویر اعتباری اسرائیل کافی نیست. این آژانس افزود که پیشبینیهای قبلی آن بر اساس پایان عملیات نظامی قبل از آغاز سال ۲۰۲۶ بوده و بنابراین، تأثیر توافق محدود خواهد بود.
رشد اقتصادی ضعیف و ادامه کسری بودجه
تحلیلگران مودیز پیشبینی رشد اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۵ را از ۲ درصد به ۲.۵ درصدافزایش دادند و انتظار دارند در سال ۲۰۲۶ رشد به ۴.۵ درصد برسد، در صورتی که آرامش نسبی حفظ شود.
با این حال، گزارش هشدار داد که کسری بودجه دولت اسرائیل، امسال ۵.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند.
مودیز افزود که اگر توافق آتشبس در سال ۲۰۲۶ دوام داشته باشد، انتظار میرود کسری بودجه به ۴.۲ درصد کاهش یابد، مشروط بر آنکه بودجه سال جدید پیش از پایان مارس در کنست تصویب شود.
فشارها و نگرانیها
مودیز به نقل از کالکالیست اعلام کرد که بازگشت سربازان ذخیره به بازار کار پس از پایان درگیری میتواند فشار بر دستمزدها را کاهش دهد، و این امر ممکن است بانک مرکزی اسرائیل را قادر سازد نرخ بهره را اوایل سال ۲۰۲۶ کاهش دهد، در صورتی که نرخ تورم به محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد بازگردد.
اداره مرکزی آمار پیشتر اعلام کرده بود که نرخ تورم سالانه در سپتامبر به ۲.۵ درصد کاهش یافته است، که پس از یک سال ناآرامی اقتصادی، نسبتی از ثبات را بازگردانده است.
با این حال، تحلیلگران مودیز هشدار دادهاند که ریسکهای ژئوپلیتیکی هنوز بسیار بالا هستند و هر گونه عقبگرد در توافق ممکن است فرصتهای بهبود را محدود کرده و تصمیمات سرمایهگذاری خارجی را به تأخیر اندازد.
مودیز معتقد است که کاهش محدود ریسکهای امنیتی میتواند به بهبود گردشگری و افزایش سرمایهگذاری خارجی کمک کند، اما تأکید کرده است که این بهبود ضعیف و شکننده خواهد بود مادامی که وضعیت امنیتی پایدار نباشد.
رکورد تاریخی رتبه اعتباری
شایان ذکر است که آژانس مودیز در سپتامبر ۲۰۲۴ رتبه اعتباری اسرائیل را دو درجه کامل از A۲ به Baa۱ کاهش داد و چشمانداز منفی اعلام کرد؛ این پایینترین رتبه در تاریخ دولت اسرائیل به شمار میرود.
مودیز آن زمان اعلام کرد که این تصمیم بر پایه کاهش اعتبار به دلیل افزایش ریسکهای امنیتی، ضعف انضباط مالی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران اتخاذ شده است.
کالکالیست گزارش داد که مودیز وضعیت سیاسی و اقتصادی اسرائیل را با دقت رصد میکند و هر گونه بهبود احتمالی به پایداری توافق آتشبس و توانایی دولت در کنترل هزینههای نظامی و مدیریت بودجه عمومی بستگی دارد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما