به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عبری گزارش دادند که سه کشور با درخواست آمریکا برای مشارکت در نیروی بینالمللی ثبات که قرار است در نوار غزه مستقر شود، موافقت کردهاند؛ در میان آنها نام اندونزی ذکر شده اما ترکیه در این طرح حضور نخواهد داشت.
طبق اطلاعات ارائهشده در نشست اخیر کابینه سیاسی ـ امنیتی رژیم صهیونیستی، سه کشور موافقت خود را با اعزام نیرو به غزه اعلام کردهاند، اما جز نام اندونزی، هویت کشورهای دیگر فاش نشده است. روزنامه «یدیعوت آحرونوت» نوشت که پیشتر نام کشورهایی چون ایتالیا، پاکستان و بنگلادش نیز بهعنوان مشارکتکنندگان احتمالی مطرح شده بود.
یک مقام بلندپایه اسرائیلی پس از این نشست گفت: «طرح اصلی ترامپ و نتانیاهو پس از پایان جنگ و بازگشت اسرا، گسترش توافقهای ابراهیم بود، اما این مسیر اکنون با چالشهای جدی روبهروست و تمرکز بر مرحله دوم یعنی تشکیل نیروی چندملیتی قرار گرفته است.»
وی تأکید کرد: «ترکیه بخشی از این نیرو نخواهد بود و اسرائیل اجازه حضور هیچ کشوری را که تمایلی به مشارکتش ندارد، نخواهد داد.»
این مقام افزود که حتی در بهترین شرایط، گذار به مرحله دوم زمانبر خواهد بود زیرا نیروی بینالمللی هنوز آماده نیست. او خاطرنشان کرد: «واشنگتن در تلاش است تا پیش از استقرار این نیرو، آمادگی کامل آن تضمین شود.»
همچنین اذعان کرد که در داخل اسرائیل «شک و تردیدهای جدی» درباره توانایی این نیروی بینالمللی برای خلع سلاح جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) وجود دارد، هرچند تأکید کرد باید «فرصتی» به آن داده شود.
