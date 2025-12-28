به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهرها و شهرکهای منطقه ساحل سوریه از ساعات اولیه صبح امروز یکشنبه شاهد آمادهباش گسترده امنیتی بودند؛ موضوعی که همزمان با آمادهشدن ساکنان منطقه برای برپایی تظاهرات مسالمتآمیز با هدف مطالبه توقف نقض حقوق و تأکید بر حق تعیین سرنوشت رخ داد.
به گفته منابع محلی، شهروندان بهتدریج در میادین مشخصشده برای تجمعات حضور یافتند؛ در حالی که نیروهای امنیتی حکومت جولانی بهصورت چشمگیری در منطقه مستقر شدهاند.
این تحرکات پس از دعوتی صورت گرفت که از سوی شیخ «غزال غزال» رئیس شورای اسلامی عالی علویون سوریه، منتشر شد. او از مردم خواسته بود در اعتصابات مسالمتآمیز شرکت کنند؛ اعتصاباتی که قرار است از ساعت ۱۲ ظهر تا ۵ عصر برگزار شوند.
غزال تأکید کرده است که آنچه خشم کرامت توصیف میکند به نقطه اوج رسیده و مرحله پیشِرو مرحلهای سرنوشتساز خواهد بود. او بر مسالمتآمیز بودن این تجمعات و حضور گسترده مردم تأکید کرده و گفته است هدف از این حرکت، رساندن پیام روشنی به جهان است مبنی بر اینکه تحقیر و حاشیهرانی پذیرفتنی نیست و خیابان توانایی تحمیل حضور خود را دارد.
او افزود که این دعوت، نقطه عطفی در تحولات پیشِرو خواهد بود و طوفانی انسانی اما مسالمتآمیز، میدانها را پر خواهد کرد؛ حرکتی که نشاندهنده پایبندی مردم به حقوق خود و رد هرگونه پروژهای است که با زور یا بر خلاف اراده آنان تحمیل شود.
