به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «غزال غزال» رئیس شورای اسلامی عالی علویان در سوریه و مهاجرین، علویان را فراخواند تا امروز یکشنبه در قالب یک طوفان انسانیِ مسالمت‌آمیز که میدان‌ها را پر کند به خیابان‌ها بیایند و خواستار فدرالیسم سیاسی و حق تعیین سرنوشت شوند.

غزال در سخنانی ویدیویی گفت: آنچه امروز تجربه می‌کنیم، جنگی از نوع نسل‌کشی سازمان‌یافته است که در برابر دیدگان جهان علیه ما صورت می‌گیرد. این حکومت هیچ شکلی از جنایت را فرو نگذاشته مگر آنکه علیه ما و اماکن عبادی مرتکب شده است. ما در خانه‌هایمان ذبح می‌شویم و در رزق و روزی‌مان مورد حمله قرار می‌گیریم، تنها به این دلیل که می‌کوشیم شکم فرزندانمان را سیر کنیم.

او همچنین افزود: مردان ما به زندان‌ها برده می‌شوند و زنانمان بدون هیچ بازدارنده‌ای ربوده می‌شوند. قتل به‌صرف هویت، برای شکستن اراده و تحمیل تسلیم با زور، و سوق دادن ما به‌سمت خشونت تا مرز میان ظالم و مظلوم از میان برداشته شود و مظلومیت ما به جرم تبدیل گردد.

شیخ غزال خطاب به جامعه بین‌المللی و تصمیم‌سازان هشدار داد که سکوت در برابر این جنایات معنایی جز تداوم قتل و فروپاشی ندارد و ادامه این وضعیت بدون راه‌حل‌های ریشه‌ای و سریع و بدون اعمال حمایت بین‌المللی، تنها به تعمیق ویرانی خواهد انجامید.

او همچنین از علویان سوریه خواست بر ایستادگی و مقابله تأکید کنند و گفت که یا در این سرزمین به‌صورت ریشه‌هایی که هرگز کنده نمی‌شوند باقی می‌مانیم، یا اصلاً وجود نخواهیم داشت. هرگونه اهانت یا به‌حاشیه‌راندنِ مذهب علوی رد است.

شیخ غزال در همین راستا از علویان خواست تا امروز یکشنبه در تظاهراتی مسالمت‌آمیز شرکت کنند تا طوفانی انسانی و آرام که میدان‌ها را پر کند، شکل گیرد. وی همچنین از دیگر طیف‌های جامعه سوریه خواست تا در این حرکت مشارکت کرده و از مطالبات آنان حمایت کنند.

علاوه بر این، رئیس شورای علوی سوریه بر مخالفت خود با جنگ داخلی تأکید کرد و بر ضرورت تحقق فدرالیسم سیاسی و حق تعیین سرنوشت پای فشرد.

گفتنی است که گروه «سرایا أنصار السنة» روز جمعه مسئولیت حمله به مسجد امام علی بن ابی طالب(ع) در محله وادی الذهب در شهر حمص را بر عهده گرفت.

