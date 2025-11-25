»کشتار«، پاسخ به معترضان علیه کشتار/ دعوت برای پایان تجمعات بعد از سرکوب شدید علویان از سوی عناصر جولانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دهها هزار شهروند سوری در پاسخ به فراخوان شیخ «غزال غزال» رئیس مجلس عالی اسلامی علویان، در اعتراض به کشتارهای فرقهای و دستگیریهای خودسرانه علویان توسط عناصر حکومت جولانی در چندین شهر دست به تظاهرات اعتراضی مسالمتآمیز زدند.
معترضان در این تجمعات خواستار آزادی بازداشتشدگان در زندانها و توقف اقدامات غیرقانونی دولت موقت سوریه علیه علویان شدند. آنها شعارهایی در حمایت از فدرالیسم و توقف اقدامات فرقهگرایانهای که طی یک سال گذشته علویان را تحت فشار قرار داده است، سر دادند.
این اعتراضات که در چند شهر از جمله طرطوس، لاذقیه، حمص و حماه برگزار شد، در حالی به شکل مسالمت آمیز ادامه یافت که نیروهای امنیتی دولت موقت تحت ریاست ابومحمد جولانی به سوی معترضان شلیک کردند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه در این باره اعلام کرد: نیروهای امنیت عمومی وابسته به دولت موقت جولانی به سوی معترضان شلیک کردند و برخی از آنها را با خودروهای دولتی زیر گرفتهاند.
پس از این وقایع شورای اسلامی علوی در سوریه از معترضان خواست تا تظاهرات را متوقف کنند. این شورا با صدور اطلاعیهای تحصنهای مسالمتآمیز و مطالبات آنها برای حقوقشان را ستود.
در عین حال وضعیت در مناطق مختلف سوریه به شدت آشفته گزارش میشود و عناصر جولانی در حال تیراندازی مستقیم به سمت مردم معترض هستند.
اما بیانیهای که سهشنبه شب منتشر شد، شورای اسلامی علوی خطاب به تظاهرکنندگان گفته است: «امروز صدای شما واضح، قوی و آشکار بیرون آمد و پیامی مسالمتآمیز و والا را به همراه داشت که همه از همان لحظه اول آن را میخواستند. و با وجود تمام تلاشها برای حمله و نقض حقوق متحصنین، و با وجود قربانیان و مجروحان، موضع شما ثابت، اراده شما متحد، و تصویر شما همانند آغاز پاک باقی ماند.»
تصویری از «غزال غزال» رئیس مجلس عالی اسلامی علویان
این شورا بر حفظ «مسالمتآمیز بودن» تظاهرات تأکید کرد و افزود: «تا زمانی که صدای ما بر حکمت و آرامش استوار باشد، تفنگها نمیتوانند ما را بترسانند و ظلم عزم ما را نخواهد شکست.»
این بیانیه ادامه داد که «کلمه بر سلاح پیروز شد و آنچه امروز انجام دادید یک اتفاق گذرا نیست، بلکه گامی محکم و کلمهای ثابت در برابر تمام جهان است و جرقهای اولیه برای مرحلهای است که در آن توهین و به حاشیه راندن پذیرفته نیست.»
این بیانیه با دعوت از تظاهرکنندگان برای بازگشت به خانههای خود قبل از غروب آفتاب، به صورت منظم و آرام، و برای حفظ تصویر تظاهرکنندگان «متمدن، متحد و فعال» به پایان رسید.
