رئیس شورای علوی سوریه، اعتصاب عمومی در سالگرد سقوط حکومت اسد اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ غزال غزال رئیس شورای اسلامی علوی اعلی در سوریه و مهاجرین، امروز اعتصاب عمومی و فراگیر را در جریان مراسمی که برای نخستین سالگرد سقوط حکومت بشار اسد در سوریه برنامهریزی شده، اعلام کرد.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، غزال در بیانیهای تصویری گفت: به نام آزادی، میخواهند ما را وادار به جشن و شادی اجباری کنند؛ با جایگزینی یک حکومت ظالم با حکومتی که بهمراتب ظالمانهتر است... آنها دست به بازداشت، قتل، ذبح، ربایش و سوزاندن زدهاند و اکنون لقمهٔ نان ما را تهدید میکنند... و میخواهند ما را به اجبار در جشنهایی که بر خونها، دردها و رنجهایمان بنا شده، شرکت دهند... و دهانهایمان را ببندند.
رئیس شورای علوی اعلام کرد که اعتصاب عمومی و کامل در تمام عرصههای زندگی و ماندن در خانهها به مدت پنج روز از هشتم تا دوازدهم ماه میلادی جاری، برقرار خواهد بود؛ اقدامی در مخالفت با تحکیم ظلمی جدید که خشنتر، مستبدتر، طردکنندهتر و بیرحمتر است.
او خطاب به فرزندان طایفهٔ علوی سوریه افزود: ما با پاسخی جمعی، مسالمتآمیز و روشن در برابر تجاوزهای آنان خواهیم ایستاد؛ پاسخی که دستشان را میبندد و قدرت ارادهٔ شکستناپذیرمان را به آنها یادآوری میکند.
غزال ماه گذشته نیز خواستار برگزاری تظاهرات برای اعتراض به وضعیت ناامنی، جمعآوری و کنترل سلاحها و مجازات عاملان جرایمی شده بود که پس از سقوط حکومت اسد، اقشار مختلف مردم سوریه را هدف قرار داده است.
ادارهٔ خودگردان برگزاری جشنها را ممنوع کرد
در موضوعی مرتبط، ادارهٔ خودگردان دمکراتیک شمال و شرق سوریه برگزاری هرگونه تجمع یا فعالیت جمعی و اجتماعی را به مناسبت نخستین سالگرد حکومت بشار اسد، ممنوع اعلام کرد.
هیئت داخلی ادارهٔ خودگردان امروز در بیانیهای، ضمن تبریک به مردم شمال و شرق سوریه و همچنین مردم سوریه به مناسبت گذشت یک سال از سقوط حکومت اسد، اعلام کرد: با توجه به شرایط امنیتی کنونی و افزایش فعالیت هستههای داعش که سعی در ایجاد فتنه و ضربهزدن به بافت اجتماعی دارند، هرگونه تجمع یا فعالیت جمعی و اجتماعی در تمام مناطق شمال و شرق سوریه در روزهای هفتم و هشتم ماه جاری ممنوع است.
همچنین طبق این بیانیه، شلیک گلوله و استفاده از مواد آتشبازی ممنوع بوده و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
