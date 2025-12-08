پایبندی گسترده علویان ساحل سوریه به اعتصاب فراگیر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مناطق مختلفی از ساحل سوریه شاهد انتشار پیامهای همبستگی از سوی طوایف علوی بود که در پاسخ به دعوت شیخ غزال، رئیس شورای علوی، بر پایبندی خود به اعتصاب تأکید کردند و آن را موضعی ثابت در دفاع از کرامت و حق دانستند.
شهرهای با اکثریت علوی همچون لاذقیه، جبله، طرطوس، صافیتا، دریکیش و همچنین ریف غربی حماة بهویژه مصیاف، روز شنبه بهطور گسترده به اعتصاب فراگیر پیوستند.
طبق گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه، مغازهها و بازارهای متعلق به علویان تقریباً بهطور کامل تعطیل شد و این امر بازتابی از پاسخ گسترده به فراخوان شیخ غزال بود.
وی پیشتر از پیروان خود خواسته بود «به مدت پنج روز در خانهها بمانند و در همه عرصههای زندگی دست به اعتصاب بزنند» تا مخالفت خود را با «ظلمی جدید، شدیدتر و مستبدانهتر» نشان دهند.
در همین حال، منابع محلی گزارش دادند که در شهر دریکیش، گروههای ناشناس اقدام به نصب پوسترها و نوشتههایی با محتوای طایفهای و تحریکآمیز در محلات مسیحی و علوی کردند.
این اعتصاب همزمان با آمادهسازیها برای برگزاری مراسم سالگرد «آزادی» و سقوط نظام سابق سوریه صورت گرفت.
احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، امروز پس از اقامه نماز صبح در مسجد اموی دمشق، بر ضرورت اتحاد ملی برای ساختن «سوریهای قدرتمند» تأکید کرد و گفت: «این پیروزی باید حفظ شود و بر پایه آن آیندهای درخور تاریخ و تمدن سوریه ساخته شود». وی افزود که «حفاظت این دستاورد وظیفهای بزرگ بر دوش همه سوریهاست».
دولت انتقالی نیز با برگزاری رژه نظامی و سخنرانی رسمی الشرع در دمشق، سالگرد ورود به پایتخت را جشن گرفت.
از سوی دیگر، اداره خودگردان کردها در شمال شرق سوریه اعلام کرد که به دلیل «شرایط امنیتی ناشی از افزایش فعالیت هستههای تروریستی»، هرگونه تجمع یا مراسم عمومی در مناطق تحت کنترل خود ممنوع خواهد بود.
مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، نیز در پیامی تأکید کرد که «مرحله کنونی نیازمند مسئولیت مشترک ملی و گفتوگویی فراگیر است» و بار دیگر خواستار ساخت «سوریهای دموکراتیک و غیرمتمرکز» شد.
کارشناسان سازمان ملل نیز هشدار دادند که مرحله انتقالی سوریه پس از یک سال از سقوط نظام بشار اسد همچنان شکننده است و نسبت به رخدادهای اخیر در ساحل سوریه و سویداء ابراز نگرانی کردند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، بامداد امروز در بیانیهای تأکید کرد: «آنچه سوریه در پیش دارد فراتر از یک انتقال سیاسی است؛ این فرصتی برای بازسازی جوامع و درمان شکافهای عمیق خواهد بود».
