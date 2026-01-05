به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک هیئت سوری امروز دور جدیدی از مذاکرات را با رژیم صهیونی در پاریس، پایتخت فرانسه، «با هماهنگی و میانجیگری ایالات متحده آمریکا» برگزار می‌کند.

یک منبع دولتی به سانا گفت که اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه و حسین السلامه، رئیس اداره کل اطلاعات، ریاست هیئت سوری را بر عهده دارند، در حالی که هیئت اسرائیلی، به گفته روزنامه عبری معاریو، به ریاست سفیر اسرائیل در واشنگتن و معاون نظامی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، برگزار می‌شود.

این منبع توضیح داد که «از سرگیری این مذاکرات به عنوان تأییدی بر تعهد قاطع سوریه به اعاده حقوق ملی غیرقابل مذاکره خود است» و خاطرنشان کرد که «این مذاکرات عمدتاً بر فعال‌سازی مجدد توافق‌نامه عدم درگیری ۱۹۷۴ متمرکز است که عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی به خطوط قبل از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ را در چارچوب یک توافق‌نامه امنیتی عادلانه که حاکمیت کامل سوریه را بالاتر از همه ملاحظات قرار می‌دهد و جلوگیری از هر نوع دخالت در امور داخلی سوریه را تضمین می‌کند، تضمین می‌کند.»

روزنامه معاریو گزارش داده بود که هدف از این مذاکرات «تلاش برای ثبات و کاهش خطرات است، نه دستیابی به یک پیشرفت سیاسی».

دیروز، آکسیوس به نقل از یک مقام رژیم صهیونی و یک منبع آگاه گفت که این پنجمین دور مذاکرات، و اولین دور مذاکرات در حدود دو ماه گذشته، به درخواست مستقیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جریان دیدارش با نتانیاهو در تفرجگاه مار-ئه-لاگو برگزار شد.

