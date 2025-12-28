ارتش اسرائیل بدنبال استخدام فرزندان کارگران خارجی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی عنوان کرد: «به دلیل کمبود شدید سرباز، ارتش در حال بررسی استخدام پسران کارگران خارجی ساکن در اسرائیل است.»

برآوردها نشان می‌دهد که تقریباً ۳۷۰۰ نفر بین ۱۵ تا ۲۵ سال سن دارند که به عنوان ساکنان موقت در نظر گرفته می‌شوند و از نظر قانونی می‌توانند مشمول خدمت اجباری سربازی شوند.

با این وجود، ارتش اسرائیل تاکنون از استخدام آنها به دلیل ترس از تداخل با اختیارات وزارت کشور در رابطه با وضعیت قانونی آنها، و به این دلیل که خدمت سربازی ممکن است مسیر اخذ شهروندی را تسهیل کند، خودداری کرده است.

در نامه‌ای از دفتر ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، آمده است که این موضوع به مقامات حرفه‌ای مربوطه ارجاع داده شده و در دست بررسی است و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

این اقدام هنوز منوط به یک تصمیم سیاسی روشن است، چرا که ارزیابی‌ها حاکی از آن است که ادغام این دسته از نیروها می‌تواند فشار بر نیروهای ذخیره را کاهش داده و به پر کردن شکاف کمبود نیرو در صفوف ارتش اسرائیل در مرحله فعلی کمک کند.

