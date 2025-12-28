به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی پس از دو روز محاصره و یورش گسترده، از شهر قباطیه در جنوب جنین واقع در کرانه باختری عقبنشینی کرد.
خبرنگار شبکه «الغد» امروز یکشنبه گزارش داد که ارتش اسرائیل از شهر قباطیه عقبنشینی کرده است. این عقبنشینی پس از دو روز عملیات نظامی گسترده صورت گرفت که شامل یورش به منازل، بازداشت دهها فلسطینی، اعمال مقررات نظامی شدید و بستن ورودیهای شهر با خاکریزهای نظامی بود.
در جریان این عملیات، نیروهای اشغالگر دهها فلسطینی را بازداشت و پس از بازجوییهای میدانی خشونتآمیز همراه با ضرب و شتم و توهین، نیمی از آنان را آزاد کردند.
ارتش اسرائیل همچنین در چارچوب آنچه «اقدامات تنبیهی» خوانده، دستور مصادره و بستن منزل خانواده مجری عملیات عفوله را صادر کرد و اعلام نمود که این اقدام مقدمهای برای تخریب خانه خواهد بود.
ناظران و فعالان حقوقی تأکید کردند که آنچه در قباطیه رخ داد، نمونهای آشکار از مجازات جمعی علیه ساکنان شهر است؛ اقدامی که اسرائیل آن را با ادعای «بازدارندگی» و «مقابله با زیرساختهای مقاومت» توجیه میکند.
از نظر سیاسی، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پس از نشست ارزیابی امنیتی در پی عملیات عفوله، اعلام کرد که ارتش «با قدرت و قاطعیت» در شمال کرانه باختری عمل میکند و تهدید کرد که سیاست «تهاجمی» علیه فلسطینیان ادامه خواهد داشت و «هر کس به مقاومت پناه دهد یا کمک کند، بهای آن را خواهد پرداخت».
در جریان محاصره قباطیه، ارتش اسرائیل علاوه بر بازداشت پدر مظنون به اجرای عملیات عفوله، دو خانواده را از خانههایشان بیرون کرد و حدود ده منزل را به پادگان نظامی تبدیل نمود. همچنین دهها خانه دیگر مورد یورش و بازرسی قرار گرفت و ساکنان تحت بازجوییهای میدانی قرار گرفتند.
