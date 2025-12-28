به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک کارشناس نظامی و استراتژیک مصری، دلایل پشت پرده اعتراف رژیم صهیونیستی به «سومالی‌لند» را تشریح کرد و آن را تهدیدی جدی برای امنیت ملی و اقتصادی مصر دانست.

ژنرال سمیر فرج، از مسئولان پیشین ارتش مصر، اعلام کرد که اسرائیل پس از درک ناکافی بودن سامانه دفاع هوایی در بندر ایلات، به «سومالی‌لند» اعتراف کرد. وی یادآور شد که اسرائیل در دو مقطع تاریخی از سوی مصر و سپس جنبش انصارالله یمن در باب‌المندب دچار خفگی دریایی شد؛ نخست در جنگ اکتبر 1973 (مهر 1352) که مصر مانع عبور کشتی‌های اسرائیلی شد و بار دیگر هنگامی که انصارالله در حمایت از غزه، باب‌المندب را بر روی کشتی‌های اسرائیلی و حامل کالاهای آن بست.

فرج افزود: همین تهدیدها موجب شد اسرائیل به دنبال راه‌حلی برای جلوگیری از انسداد مسیر ایلات باشد و در این راستا با کارت «سومالی‌لند» بازی کند. او تأکید کرد که تل‌آویو در آیندۀ نزدیک کمک‌های اقتصادی و نظامی به «سومالی‌لند» ارائه خواهد داد تا جای پایی در نزدیکی جیبوتی و مدخل باب‌المندب پیدا کند.

این کارشناس نظامی خاطرنشان کرد: بنیامین نتانیاهو در تلاش است هر اقدامی را برای مختل کردن مرحله دوم توافق صلح در غزه انجام دهد و از این فرصت برای طرح انتقال فلسطینیان به خاک سومالی بهره‌برداری کند. به گفته وی، حضور اسرائیل در «سومالی‌لند» تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی و اقتصادی مصر و به‌ویژه کانال سوئز خواهد بود.

فرج تصریح کرد که مصر اقدامات لازم را برای جلوگیری از حضور اسرائیل در این منطقه و نیز جلوگیری از طرح اخراج فلسطینیان از غزه ـ که رئیس‌جمهور مصر آن را خط قرمز دانسته ـ در روزهای آینده اتخاذ خواهد کرد.

وی توضیح داد که تاکنون هیچ کشوری جز اتیوپی به‌صورت مشروط و برای دستیابی به راه دریایی، و اسرائیل به‌طور رسمی «سومالی‌لند» را به رسمیت نشناخته است. اتیوپی نیز به دنبال ایجاد پایگاه در بندر بربره واقع در «سومالی‌لند» است.

این مدیر ارتش مصر همچنین اعلام کرد که قاهره در ژانویه 2026 (دی 1404) نیروهای نظامی خود را در کشور سومالی ـ نه در سومالی‌لند ـ مستقر خواهد کرد. این نیروها تحت پرچم سازمان وحدت آفریقا برای حفظ امنیت و ثبات سومالی اعزام می‌شوند و هدف جنگی ندارند.

وی تأکید کرد که سازمان وحدت آفریقا باید تصمیمی برای مقابله با اعتراف اسرائیل اتخاذ کند و مصر به‌عنوان عضو این سازمان اجازه «غصب» حاکمیت سومالی را نخواهد داد.

فرج یادآور شد که اعتراف اسرائیل به «سومالی‌لند» با مخالفت شدید مصر، ترکیه، جیبوتی، سومالی، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب مواجه شده است.

روز جمعه، دفتر نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای همراه با ویدئویی در حساب رسمی خود در پلتفرم «ایکس» اعلام کرد که نتانیاهو، وزیر خارجه گیدون سعار و رئیس جمهوری «سومالی‌لند»، بیانیه مشترکی برای اعتراف متقابل امضا کرده‌اند.

این دفتر افزود که این اقدام در راستای روح توافقات ابراهیم است که با ابتکار رئیس‌جمهور آمریکا به امضا رسید. نتانیاهو همچنین گفت اسرائیل همکاری فوری با «سومالی‌لند» در زمینه‌های کشاورزی، سلامت، فناوری و اقتصاد آغاز خواهد کرد و از رئیس «سومالی‌لند» عبدالرحمن محمد عبدالله دعوت کرد تا به اسرائیل سفر کند.

دولت سومالی در موگادیشو این اقدام را «تجاوز به حاکمیت» دانست و آن را به‌شدت رد کرد. همچنین چندین کشور آفریقایی و عربی از جمله جیبوتی، کنیا، تانزانیا، اوگاندا و قطر همبستگی خود را با سومالی اعلام کردند.

شایان ذکر است شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه نشست اضطراری برای بررسی تصمیم اسرائیل در به رسمیت شناختن «جمهوری صومالی‌لند» به‌عنوان یک کشور مستقل برگزار خواهد کرد.

