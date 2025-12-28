به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، صبح امروز (یکشنبه) عازم ایالات متحده آمریکا می‌شود تا فردا با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کند. این سفر با هدف بررسی توافق پایان جنگ غزه و امکان وارد کردن ضربه نظامی جدید علیه ایران انجام می‌گیرد.

این پنجمین سفر نتانیاهو به آمریکا در سال جاری است. رادیو اسرائیل گزارش داد که نتانیاهو در جریان دیدار خود به ترامپ اعلام خواهد کرد که اسرائیل پیش از خلع سلاح جنبش حماس وارد مرحله دوم توافق غزه نخواهد شد.

به گفته شبکه اسرائیلی «کان»، قرار است دو طرف درباره آغاز مرحله دوم توافق، خلع سلاح حماس، تشکیل کمیته تکنوکرات برای اداره نوار غزه، ایجاد نیروی بین‌المللی حفظ ثبات و خروج جزئی ارتش اسرائیل از غزه گفت‌وگو کنند.

چند روز پیش نیز رسانه‌های اسرائیلی از قول منابعی گزارش دادند که استیون ویتکوف، فرستاده ترامپ، به مسئولان اسرائیلی اعلام کرده است که باید از ابتدای ماه آینده وارد مرحله دوم توافق غزه شوند؛ در حالی که تل‌آویو نگران است ترامپ خواستار اجرای این مرحله بدون خلع سلاح حماس شود.

با وجود گذشت ۷۷ روز از آغاز آتش‌بس، اسرائیل همچنان این توافق را نقض می‌کند و تاکنون بیش از ۴۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۱۱۰۰ نفر را زخمی کرده است؛ همچنین از گشایش گذرگاه‌ها و ورود کمک‌های انسانی که در طرح ترامپ تصریح شده، سر باز می‌زند.

توافق دو مرحله‌ای

با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه و تحت نظارت آمریکا، حماس و اسرائیل در هفدهم مهرماه سال جاری به توافقی دو مرحله‌ای برای آتش‌بس در غزه دست یافتند که بر پایه طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ تنظیم شده بود.

مرحله نخست از روز بعد اجرا شد، اما اسرائیل بارها آن را نقض کرده و به‌ویژه در بخش‌های انسانی و ورود کمک‌ها پایبند نبوده است؛ در حالی که حماس به طور کامل به مفاد توافق متعهد بوده است. این نقض‌ها به شهادت بیش از ۴۰۰ فلسطینی منجر شد.

اسرائیل اجرای مرحله دوم توافق را به بازگرداندن پیکر یکی از نظامیان خود که گفته می‌شود در غزه مفقود شده، مشروط کرده است؛ در حالی که گروه‌های فلسطینی با وجود ویرانی گسترده همچنان در جست‌وجوی او هستند.

مرحله دوم طرح ترامپ شامل تشکیل کمیته تکنوکرات برای اداره غزه، آغاز بازسازی، ایجاد شورای صلح، استقرار نیروی بین‌المللی، خروج بیشتر ارتش اسرائیل و خلع سلاح حماس است.

بررسی حمله احتمالی به ایران

رادیو اسرائیل افزود که نتانیاهو — که به دلیل اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه تحت پیگرد دیوان کیفری بین‌المللی است — قصد دارد در نشست پیش‌ِرو در میامی از ترامپ چراغ سبز برای حمله جدید به ایران بگیرد.

چند روز پیش، وب‌سایت «آکسیوس» گزارش داد که نتانیاهو قصد دارد در این نشست درباره توان موشکی ایران و احتمال وارد کردن ضربه جدید به تهران گفت‌وگو کند.

این سایت نوشت که «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش اسرائیل، نگرانی تل‌آویو را از رزمایش موشکی اخیر ایران به فرماندهی مرکزی آمریکا منتقل کرده و هشدار داده است که این اقدام ممکن است پوششی برای حمله‌ای غافلگیرکننده باشد.

همچنین روزنامه «اسرائیل هیوم» فاش کرد که تل‌آویو قصد دارد در دیدار با ترامپ پرونده اطلاعاتی مفصلی درباره ایران ارائه کند تا او را به اتخاذ اقدامات عملی، از جمله حمله نظامی، تشویق کند.

