به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای عالی اسلامی علویان در سوریه و خارج از کشور حملاتی را که روز یکشنبه معترضان مسالمت‌آمیز را در جریان تجمعشان در شهرهای ساحلی سوریه و مناطقی در حمص و حما هدف قرار داد، محکوم کرد.

این شورا در بیانیه‌ای تأیید کرد که «شهروندان غیرمسلح هنگامی که برای مطالبه حقوق مشروع خود بیرون رفتند، با انواع تروریسم و ​​ارعاب مواجه شدند» و خاطرنشان کرد که «تجاوزهای صورت گرفته علیه آنها نقض آشکار قوانین بشردوستانه و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند.»

در این بیانیه افزوده شده است که صحنه کنونی در میدان‌ها، سکوت بین‌المللی را محکوم می‌کند و همه کسانی را که بر آن چشم می‌بندند، از نظر اخلاقی و قانونی مسئول می‌داند.

در پایان این بیانیه، شورا از تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز خواست تا امنیت خود را حفظ کرده و به خانه‌های خود بازگردند و بر تعهد مطلق به حقوق مشروع تأکید کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا مسئولیت‌های خود را بر عهده گرفته و به این نقض‌های فاحش پایان دهد.

تظاهرات مسالمت‌آمیز اعضای فرقه علوی در سراسر سواحل سوریه و حمص ، پس از شروع تجمعات در میادین در ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه، شاهد تنش قابل توجهی بود.

به گفته منابع محلی برای روزنامه الاخبار، استقرار شدید نیروهای امنیتی از ساعات اولیه صبح مانع از رسیدن تظاهرکنندگان به میدان‌ها شد و همزمان با آن تلاش‌هایی برای از هم پاشیدن هسته اصلی هرگونه تجمع صورت گرفت.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که شیخ غزال غزال، رئیس شورای عالی اسلامی علویان، در فراخوانی از مردم خواست تا از ساعت ۱۲ ظهر تا ۵ بعد از ظهر تحصن‌های مسالمت‌آمیز برگزار کنند.

....................

پایان پیام