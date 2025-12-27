شورای علویان سوریه، قدرت حاکم را مسئول مستقیم حملات تروریستی دانست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای عالی اسلامی علویان سوریه در بیانیه‌ای، قدرت حاکم را مسئول مستقیم حملات تروریستی مکرر علیه شهروندان علوی دانست و این اقدامات را نتیجه سیاست‌های طرد و تحریک توصیف کرد.

این شورا به طور خاص به انفجار تروریستی مسجد امام علی بن ابی‌طالب (ع) در منطقه وادی الذهب شهر حمص اشاره کرد که تاکنون دست‌کم ۱۲ کشته ـ از جمله کودکان و سالخوردگان ـ و بیش از ۳۰ مجروح برجای گذاشته است.

شورای علویان این حمله را ادامه روند رو به رشد تروریسم تکفیری سازمان‌یافته علیه علویان و دیگر اقوام سوری ارزیابی کرد و آن را با حملات پیشین؛ از جمله انفجارهای پایگاه التنف آمریکا و کلیسای مار الیاس در دمشق، هم‌راستا دانست.

به گفته شورا، شباهت این حوادث نشان‌دهنده فاعل مشترک است و فرضیه اقدامات فردی را بی‌اعتبار می‌کند.

شورای عالی علوی از جامعه بین‌الملل، شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای جهانی خواست تا فوراً برای توقف خونریزی اقدام کنند و منطقه ساحلی سوریه را تحت حمایت بین‌المللی قرار دهند.

این شورا همچنین هشدار داد که تداوم این جنایات نادیده گرفته نخواهد شد و با پاسخی قاطع و متناسب مواجه می‌شود، زیرا «صبر بر خون و کرامت ملت‌ها حد و مرزی دارد».

..........................

پایان پیام