به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ درپی فراخوان شیخ «غزال غزال» رئیس شورای اسلامی علویان سوریه، صدها نفر از شهروندان این کشور در شهرهای لاذقیه، طرطوس، بانیاس و جبله در غرب و شمال غرب سوریه به خیابانها آمدند.
شیخ غزال این فراخوان را در اعتراض به انچه او «جنگ نسلکشی روشمند» نامیده، صادر کرده است.
معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعار «فدرالیسم میخواهیم» خواستار خودمختاری و ادامۀ اعتراضات شدند.
منابع محلی سوریه از حملات و تعرضات فیزیکی نیروهای وابسته به دولت شورشیان جولانی به معترضان خبر میدهند.
