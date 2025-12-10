به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مناطق علوینشین در ساحل سوریه و بخشهای مرکزی این کشور پس از وقوع یک جنایت طائفهای شاهد خشم و التهاب گسترده هستند؛ جنایتی که موجی از اعتراض و اعتصاب را در پی داشته و نگرانیها از انفجار اوضاع را افزایش داده است.
دعوت شیخ غزال غزال، رئیس شورای عالی اسلامی علویهای سوریه، برای اعتصاب پنجروزه با استقبال گسترده در مناطق ساحلی و روستایی همراه شد؛ هرچند در شهرهای بزرگ مشارکت کمتر بود. این اعتصاب پس از قتل یک شهروند علوی در محله یهودی شهر لاذقیه رخ داد؛ جایی که فردی پس از پرسیدن طایفه قربانی، به محض شنیدن پاسخ «علوی» به سوی او آتش گشود. «مراد محرز» در حالی جان داد که شهر در حال برگزاری جشنهای «روز آزادی» بود.
انتشار فیلم لحظات پایانی زندگی محرز، خشم عمومی را دوچندان کرد. شورای عالی اسلامی علویهای سوریه با بازنشر این فیلم اعلام کرد: «این جنایت نشان داد کافی است کسی بگوید من علوی هستم تا کشته شود و شهادتش را با خون خود بنویسد».
ساعاتی پس از اعلام خبر مرگ محرز، صدها نفر از علویان خشمگین در مراسم تشییع او در لاذقیه شرکت کردند؛ مراسمی که با تدابیر شدید امنیتی همراه بود. همزمان گزارشهایی از حملات طائفهای در مناطق دیگر منتشر شد؛ از جمله در سهلالغاب که یک جوان علوی با شلیک افراد مسلح ناشناس در روستای خندق به شدت زخمی شد.
این اعتصاب گسترده نشاندهنده گرایش بخش بزرگی از علویان به مسیر سیاسی شیخ غزال است، در حالی که رامی مخلوف، تاجر و پسرخاله رئیسجمهور سابق بشار اسد، با دعوت به سکوت، مخالفت خود را با اعتصاب اعلام کرده و گفته میشود در حال مذاکره با دولت انتقالی است.
در دمشق، اعتصاب با استقبال چندانی روبهرو نشد؛ زیرا علویان این شهر با تهدیدات امنیتی و یورش ناگهانی همراه با ایجاد ترس و ارعاب مواجهاند. منابع محلی گزارش دادند که برخی محلات علوینشین مانند السومریه هدف کوچاندن هدفمند قرار گرفتهاند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه نیز از افزایش تنش در مناطق علوینشین خبر داد و اعلام کرد که مردم این مناطق، جشنهای «روز آزادی» را تحریم کردهاند. این نهاد گزارش داد که در دمسرخو و شمال لاذقیه، افراد مسلح وابسته به دولت موقت سوریه با سلاحهای سبک و پرچمهای هیئت تحریر الشام ظاهر شدند و این اقدام خشم اهالی را برانگیخت. همچنین در روستای تبت حنا در حومه حمص غربی، ورود افراد وابسته به دولت موقت به مسجد علویان و تکبیر گفتن آنان بهعنوان اقدامی تحریکآمیز تلقی شد.
در همین حال، نهادهای آموزشی و اداری در ساحل سوریه برای جلوگیری از ادامه اعتصاب، کارمندان را به حضور کامل در محل کار ملزم کرده و تهدید به اقدامات تنبیهی از جمله اخراج کردهاند. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که علویان معترض بر ادامه اعتصاب برای بیان مخالفت با قتلها، نقض حقوق و ایجاد رعب و وحشت اصرار دارند.
