افغانستان در جمع شش کشور ناامن جهان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پژوهش جدید مؤسسه بینالمللی صلح و اقتصاد، افغانستان بهعنوان یکی از شش کشور ناامن جهان معرفی شده است. در این فهرست، افغانستان در کنار کشورهایی چون یمن، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، روسیه و اوکراین قرار گرفته است.
براساس گزارش سالانه این مؤسسه که روز شنبه ۶ دی منتشر شده، هرچند پس از تسلط طالبان سطح درگیریهای مسلحانه کاهش یافته، اما «حکومتداری ضعیف، بحرانهای گسترده انسانی و بیثباتی ساختاری» به تشدید ناآرامیهای سیاسی منجر شده است.
این گزارش میافزاید که دسترسی گروهها و افراد غیرمسئول به سلاح، افزایش جرایم خشن، بیثباتی سیاسی و موج گسترده مهاجرت داخلی و خارجی از عوامل اصلی قرار گرفتن افغانستان در پایین فهرست کشورهای صلحآمیز است. همچنین افغانستان بهعنوان ناامنترین کشور جنوب آسیا معرفی شده است.
مؤسسه صلح و اقتصاد در این گزارش، مفهوم ناامنی را فراتر از جنگ و درگیری مسلحانه تعریف کرده و شاخصهایی مانند امنیت اجتماعی، میزان نظامیشدن دولت، درگیریهای داخلی و خارجی و دسترسی شهروندان به خدمات اساسی را در ارزیابی خود لحاظ کرده است.
این در حالی است که با وجود حاکم شدن نوعی «امنیت نسبی» پس از بازگشت طالبان به قدرت، نشانههای بیثباتی سیاسی و اقتصادی رو به افزایش است، بخشهای مهم حکمرانی کارآمدی خود را از دست دادهاند و شمار زیادی از شهروندان همچنان در پی ترک افغانستان هستند.
